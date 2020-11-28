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رياضة

كهربا يكشف سبب تحيته الغريبة لمحمود الخطيب لحظة التتويج ببطولة إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:40 م
تحية كهربا للخطيب
تحية كهربا للخطيب
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عمرو ابوبكر
كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي، عن سعادته بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف أمس الجمعة.

وقال كهربا خلال تصريحاته عبر شاشة "الأهلي" اليوم السبت :"في أول موسم لي صحيح لم أخض مباريات كثيرة إلا أن ربنا كافئني ببطولتين في مدة قصيرة".

وأكد :"الأهلي لا يتأثر بالغيابات، بعدما تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، كنت أتمنى التواجد في النهائي وتحدثت مع أطباء للعودة مرة أخرى".

وعن تحيته الغريبة لمحمود الخطيب على منصة التتويج، قال :"الخطيب أسطورة وهو مثل والدي ويستحق ان يقدم له العالم بأجمعه التحية لأنه أسطورة".

واختتم كهربا حديثه عن المشاركة في كأس العالم للأندية :"كان حلم حياتي العودة مرة أخرى للأهلي والمشاركة في كأس العالم للأندية خاصة أنني كنت أتابع الفريق صباحًا خلال مشاركاته في اليابان".

وحرص مجلس إدارة الأهلي علي إقامة حفل صغير مساء أمس لتكريم اللاعبين والفريق الأول بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وحضر مجلس الادارة بكامل تشكيله للحفل بجانب الفريق الأول وجهازه الفني والإدارة التنفيذية ومدير التعاقدات أمير توفيق والعميد محمد مرجان المدير العام للنادي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.


وتعد مباراة أمس، الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


وأدار المباراة بين الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏


وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.


وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.
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