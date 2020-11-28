فضاء التواصل الاجتماعي يشتعل بسبب قلة من مشجعي الأهلي والزمالك.. ونشطاء يرفضون التعصب

التنمر الكروي حالة يشهدها فضاء التواصل الإجتماعي بين مشجعي الأهلي والزمالك منذ أمس، فور فوز نادي القرن الاهلي على منافسه الزمالك، ليحمل الاهلي كأس بطل افريقيا ويتأهل إلى كأس أبطال العالم للأندية، لبتبدأ بعدها المشاحنات بين المشجعين وبعضها في مشهد رفضه الكثيرين.

في صورة مرفوضة اساء عدد من مشجعي نادي الاهلي إلى لاعب الزمالك شيكابالا بهدف التنمر عليه بعد رفعه الحذاء في وجه مشجعي النادي الفائز سابقا، ما أثار غضب محبي نادي الاهلي الذين احتفلوا بحمل الكأس للمرة التاسعة لتلك هذه البطولة.

رفض العديد من محبي كرة القدم هذا التصرف من قبل بعض مشجعي نادي الاهلي رافضين التنمر على أي لاعب من كلا الفريقين، رافعين شعار لا التنمر والتعصب الكروي الذي اجتاح المشهد الرياضي أمس وخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يرى عدد من رواد التواصل الإجتماعي، أن ما قام به بعض المشجعين الصغار المحبين للنادي الأهلي ، ضد شيكابالا، كان ردا على موقف مشابه أقدم عليه مشجعي نادي الزمالك منذ 5 سنوات بعد فوزهم على الأهلي بأحد مباريات القمة.

وفي نظرة عقلانية يرفض عدد من محبي الناديين هذا التنمر الفج ويعارضون ممارسة هذه الأمور من أي مشجع كان، محبذين التشجيع بروح رياضية بدون أي مشاحنات أو تصرفات غير أخلاقية بسبب مباراة قدم تحسم بفائز من كلا الفريقين.