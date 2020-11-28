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رياضة

نجم منتخب الفروسية يقتنص المركز الخامس ببطولة كأس الأمم في إسبانيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:46 م
محمد طاهر
محمد طاهر
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حسن العمدة
واصل فارس مصر الدولي محمد طاهر زيادة لاعب منتخب الفروسية تألقه فى البطولات العالمية بعدما استطاع حصد المركز الخامس ببطولة كأس الامم على مستوى العالم والمقامة فى اسبانيا والتى تعتبر من اكبر البطولات الدولية الكبرى .

وشهدت البطولة منافسة شرسة بين جميع الفرسان خاصة وأن البطولة يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين المتميزين والمصنفين على مستوى العالم ودول عديدة مثل البرازيل والسويد والمغرب والبرتغال وفرنسا واليابان وبلجيكا وهولندا وكندا والارجنتين واسبانيا وانجلترا وايطاليا والمانيا والدنمارك وايرلندا.

ومن جانبه أعرب زيادة عن سعادته بهذه بتحقيق هذا المركز فى البطولة خاصة وانه يعتبر انجاز كون ان  البطولة من البطولات القوية على مستوى العالم وستكون خطوة جيدة للاستعداد لاولمبياد طوكيو 2021 .

وأشار زيادة  إلى أن بطولة كأس الامم من البطولات التى تعتبر ضمن عدة بطولات سوف اشارك بها ولدينا خطة كبيرة في الفروسية للبطولات القادمة من أجل المنافسة عليها.

وأضاف فارس مصر أن هناك دعما كبيرا من قبل وزارة الشباب والرياضة من خلال الدكتور اشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واتحاد الفروسية ومسؤولي البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لى اضافة إلى شركة وادى دجلة وروابط الرياضية المسوق الحصري لي.

يذكر ان زيادة اول بطل مصرى يحقق بطولة عقب استئناف البطولات الدولية بعد عودة النشاط الرياضى بعدما فاز بفضية وبرونزية بطولة اوبلاجبيك التى اقيمت ببلجيكا اواخر يوليو الماضى

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