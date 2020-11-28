كاف: التونسي معز بن شريفية أفضل حارس في دوري أبطال أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الحارس الدولي للترجي الرياضي التونسي معز بن شريفية، وحارس الرجاء البيضاوي أنس الزميتي للفوز بلقب أفضل حارس في مسابقة رابطة أبطال أفريقيا عام 2019-2020.



وأفاد الكاف - في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن الحارس الدولي بن شريفية حافظ على خلو شباكه من الأهداف في خمس مباريات من بين سبعة خاضها، وتقاسم بن شريفية اللقب مع حارس الرجاء البيضاوي أنس الزميتي الذي لم يقبل أي هدف في خمس لقاءات من تسعة خاضها.