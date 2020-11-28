أفشة يفجر مفاجأة عن هدفه القاتل في الزمالك و رد فعل موسيماني

قال نجم النادي الاهلي محمد مجدي أفشة ، إن موسيماني مدرب عبقري ومحترف ولن أقول عليه مدرب كويس بسبب أن هناك فرق بين مدرب جيد ومدرب عبقري، قائلا "موسيماني مختلف في الفكر والطريقة ومذاكر الخصم كويس جدا".





وأضاف " أفشة " في لقاء خاص عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن موسيماني قام بعمل فيديوهات لكل لاعبي الزمالك واعطاها للاعبي النادي الاهلي.









وكشف أن موسيماني قال له قبل الماتش أمس "انا جاي النادي هنا عشان اعمل تاريخ..وانت معايا هعمل تاريخ" فقام أفشه بتركه وذهب بعيدا عنه مستغربا تلك الكلمات، مشيرا إلى أن هذه الكلمات أعطته دفعة قوية لكي يبذل كل قوته للفوز وهذا السبب الرئيسي في هدفه أمس.





ومن جانبه أعربت الإعلامية لميس الحديدي بسعادتها البالغة بحصد النادي بطولة إفريقيا للمرة التاسعه في تاريخه قائلة: "كأس دوري أبطال إفريقيا يعود للقلعة الحمراء من جديد بعد غياب وجعنا لمدة سبع سنوات، قائلة "كتير من الناس إمبارح في العالم العربي ومصر بالذات ناموا سعداء وأنا واحدة منهم ..ودي البطولة الأهم بالأهلي هو سيد إفريقيا بلا منازع".





وأكملت "الحديدي" خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون أي" الفضائية، إن قفشة عمل هدف في الوقت القاتل وكل اللاعبين كانوا رجالة لاأستثني أحدًا بداية من هدف السولية والشناوي وكهربا الي كهرب الماتش " .





وأتمت قائلة "موسيماني اسعدنا جميعًا وخلى للنادي الاهلي شكل مختلف وعاوزة أققله إنت دخلت قلوب المصريين من أوسع الابواب لانه باب الاهلي وأي باب زي النادي الاهلي ممكن نحبك منه ؟





‏لكن "الحديدي" رصدت ماوصفته بالملاحظات على مباراة الامس قائلة " مباراة الامس كانت ممتعة جدًا والناديين لعبا واحدة من أفضل مبارياتهم منذ فترة طويلة لايوجد لحظة مللنا أو زهقنا فيها أو غمضنا عنينا منافسة شرسة .وإحقاقًا للحق الزمالك في أوقات كثيرة كان ماسك الكورة وكان ضاغط لكن في النهاية الاهلي خلص الماتش بالهدف الصح في الوقت الصح ".

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‏وواصلت : " الكورة أهداف في النهاية حتى لو الفريق لعب حلو طول المباراة لكن المباراة عقدت في وقت حرج مع غيابات إصابات كورونا في الفريقين لكن إستطاع الفريقان تجاوز الغياب إجمالًا ".





وأردفت الحديدي في رصد مرحظاتها قائلة " زي ماجون السولية طمن الاهلاوية في الاول لازم نقول إن هدف شيكابالا ايضًا كان رائع جدًا وهو وواحد من أفضل الاهداف في الفترة الاخيرة وأنا بحاول أكون موضوعية ".