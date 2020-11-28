أفشة يفجر مفاجأة عن هدفه القاتل في الزمالك و رد فعل موسيماني

قال نجم النادي الاهلي محمد مجدي أفشة، إن موسيماني مدرب عبقري ومحترف ولن أقول عليه مدرب كويس بسبب أن هناك فرق بين مدرب جيد ومدرب عبقري، قائلا "موسيماني مختلف في الفكر والطريقة ومذاكر الخصم كويس جدا".
وأضاف "أفشة" في لقاء خاص عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن موسيماني قام بعمل فيديوهات لكل لاعبي الزمالك واعطاها للاعبي النادي الاهلي.
وكشف أن موسيماني قال له قبل الماتش أمس "انا جاي النادي هنا عشان اعمل تاريخ..وانت معايا هعمل تاريخ" فقام أفشه بتركه وذهب بعيدا عنه مستغربا تلك الكلمات، مشيرا إلى أن هذه الكلمات أعطته دفعة قوية لكي يبذل كل قوته للفوز وهذا السبب الرئيسي في هدفه أمس.
ومن جانبه أعربت الإعلامية لميس الحديدي بسعادتها البالغة بحصد النادي بطولة إفريقيا للمرة التاسعه في تاريخه قائلة: "كأس دوري أبطال إفريقيا يعود للقلعة الحمراء من جديد بعد غياب وجعنا لمدة سبع سنوات، قائلة "كتير من الناس إمبارح في العالم العربي ومصر بالذات ناموا سعداء وأنا واحدة منهم ..ودي البطولة الأهم بالأهلي هو سيد إفريقيا بلا منازع".
وأكملت "الحديدي" خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون أي" الفضائية، إن قفشة عمل هدف في الوقت القاتل وكل اللاعبين كانوا رجالة لاأستثني أحدًا بداية من هدف السولية والشناوي وكهربا الي كهرب الماتش " .
وأتمت قائلة "موسيماني اسعدنا جميعًا وخلى للنادي الاهلي شكل مختلف وعاوزة أققله إنت دخلت قلوب المصريين من أوسع الابواب لانه باب الاهلي وأي باب زي النادي الاهلي ممكن نحبك منه ؟
لكن "الحديدي" رصدت ماوصفته بالملاحظات على مباراة الامس قائلة " مباراة الامس كانت ممتعة جدًا والناديين لعبا واحدة من أفضل مبارياتهم منذ فترة طويلة لايوجد لحظة مللنا أو زهقنا فيها أو غمضنا عنينا منافسة شرسة .وإحقاقًا للحق الزمالك في أوقات كثيرة كان ماسك الكورة وكان ضاغط لكن في النهاية الاهلي خلص الماتش بالهدف الصح في الوقت الصح ".
وواصلت : " الكورة أهداف في النهاية حتى لو الفريق لعب حلو طول المباراة لكن المباراة عقدت في وقت حرج مع غيابات إصابات كورونا في الفريقين لكن إستطاع الفريقان تجاوز الغياب إجمالًا ".
وأردفت الحديدي في رصد مرحظاتها قائلة " زي ماجون السولية طمن الاهلاوية في الاول لازم نقول إن هدف شيكابالا ايضًا كان رائع جدًا وهو وواحد من أفضل الاهداف في الفترة الاخيرة وأنا بحاول أكون موضوعية ".