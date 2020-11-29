مواصفات وأسعار فولكس فاجن باسات 2021.. صور

واصلت السيارة فولكس فاجن باسات 2021 تألقها داخل السوق المصري للسيارات، حيث ينافس الصانع الألماني العريق بهذه الايقونة الشهيرة العديد من الاصدارات الأخرى بين فئة السيارات السيدان الفاخرة، وكعادة باسات حملت معها العديد من المواصفات القوية بنسخة 2021.





تعتمد فولكس فاجن باسات 2021 على منظومة الجر الأمامي، و استمدت قوتها من محرك مكون من 4 اسطوانات مدعوم بشاحن توربيني سعة 1400 سي سي ، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة وذلك في غضون 8.9 ثانية، و يبلغ متوسط السيارة من الوقود نحو 5.1 لتر، وذلك عند قطعها لمسافة تصل الى 100 كم.





تألقت فولكس فاجن باسات 2021 بتصميم عصري وفريد وظهر ذلك من خلال منظومة الشبكات الأمامية ومصابيح حادة بتعمل بتقنية LED بالإضافة إلى مصابيح ضباب، ومرايات جانبية مدعومة بشرائط ضوئية داخلية، وعجلات رياضية بلغ قياسها 17 بوصة يتوسطه جنوط معدنية باللون الفضي مكونة من 10 أضلاع.





حصلت السيارة على العديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS ، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق ، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، وأنظمة التحكم في صعود الشواهق وخوض المنحدرات.





وتمتعت المقصورة الداخلية على العديد من أنظمة الرفاهية، وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، مدعمة مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، وعدد 8 مكبرات صوت، ومقود حركة مزود بأحدث انظمة التحكم والرفاهية، ونظام مثبت السرعة، ومقاعد متغيرة الحركة بأوضاع متعددة مدعمة بنظام تحكم في درجة الحرارة.





ويبلغ سعر السيارة فولكس فاجن باسات 2021:

الفئة الأولى اوتوماتيك موديل TRENDLINE PLUS 2021 محرك 1400 CC تيربو بسعر 495.000 جنيه.