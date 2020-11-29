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أخبار العالم

سلاح الجو البريطاني يعترض مقاتلات روسية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن سلاح الجو الملكي البريطاني، اليوم الأحد، أن مقاتلات تابعة له اعترضت طائرات روسية بعيدة المدى.

وقال بيان صادر عن قيادة سلاح الجو الملكي البريطاني إن مقاتلات تابعة لها من طراز "تايفون" انطلقت اليوم الأحد، لاعتراض طائرات روسية بعيدة المدى مضادة للغواصات من طراز "تو-124".

وأضافت القيادة، في بيانها، أن مقاتلات "تايفون" للرد السريع، توجهت لاعتراض طائرات روسية من طراز "تو-124"، عند تحليقها فوق بحر الشمال بالقرب من المجال الجوي البريطاني.

ويشار إلى أن  "تو-124"، هي طائرة دورية واستطلاع بحري روسية، ومخصصة لمحاربة الغواصات، وهي نسخة مشتقة من من القاذفة الاستراتيجية من طراز "تو-95" السوفيتية.

إلى ذلك، أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني التابعة لوزارة الدفاع الروسية انطلاق مقاتلة من طراز (سو-27)، لتحديد هوية ومرافقة طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "RC-135"، فوق البحر الأسود.
وأشار المركز - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن وسائط مراقبة المجال الجوي، تمكنت من رصد هدف جوي غريب فوق المياه الدولية للبحر الأسود، وهو يقترب من حدود الدولة الروسية.


وأضاف المركز: "من أجل التعرف على الهدف ومنع اقترابه وانتهاكه للمجال الجوي الروسية، انطلقت المقاتلة من قاعدتها لمراقبة ومتابعة الطائرة الغريبة، حيث تمكن طاقم الطائرة الروسية، من تحديد هوية الطائرة الأجنبية التي تبين أنها، طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز "RC-135" ورافقتها فوق البحر الأسود، حتى ابتعدت عن الحدود الروسية".

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