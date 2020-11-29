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طريقة عمل حلوى الشوكولاتة بدون فرن.. تقي من البرد وتقوى المناعة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
فوائد الشوكولاتة
فوائد الشوكولاتة
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل حلى الشوكولاتة بدون فرن، وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع.

مقادير حلى الشوكولاتة بدون فرن

2 كوب بسكوت شوكولاتة  مطحون
100 جرام زبدة
1 كوب كريمة
2 كوب لبن
4 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة كاكاو نصف كوب سكر
150 جرام شوكولاتة
50 جرام زبدة
للوجه
كريمة مخفوقة شوكولاتة مبشورة

طريقة تحضير حلى الشوكولاتة بدون فرن

* يخلط اللبن مع الكريمة والنشا والسكر والكاكاو والشوكولاتة والزبدة وتقلب على نار هادئة باستمرار حتى تثقل

* يخلط البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة ويفرد في صينية سهلة الفتح

* يصب الخليط على البسكويت

* يترك ليبرد ثم يدخل الثلاجة ليتماسك

* يزين بالكريمة المخفوقة والشوكولاتة المبشورة

فوائد الشوكولاتة

وفيما يلى نستعرض أهم فوائد الشوكولاتة:

1- علاج الصداع النصفي
تحتوى الشوكولاته السوداء تحتوي على بعض المركبات التي قد تكون مفيدة في علاج الصداع النصفي.

2- الحماية من الزهايمر
أثبتت دراسة لجامعة هارفارد أن تناول الشوكولاتة يوميًا يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.

3- تخفض من توتر الحوامل
وجدت دراسة فنلندية أن الشوكولاته تخفض التوتر لدى الأمهات الحوامل، وتقابل أى توتر بالإبتسامة، وينتقل ذلك إلى الجنين، اما المهات التى لاتتناول الشوكولاتة تكون نسبة العصبية أكثر.

4- الوقاية من جلطة القلب
أكدت دراسة علمية أن تناول الشوكولاته بانتظام يقلل من خطر الإصابة بجلطة القلب، بنسبة مذهلة بلغت 17٪.

5- تحمي الأسنان من البكتيريا
تحمى الشوكولاته الأسنان على غير الشائع أنها تسبب تسوس الأسنان، حيث تغطي زبدة الكاكاو الأسنان مع طبقة واقية رقيقة، لتمنع نمو البكتيريا.

6- تمنع الإصابة بالسكري
مما لاشك أنه أحد أكثر الأمراض انتشارًا على الأرض، ولكن المدهش أن الشوكولاته تمنع مرض السكري من إصابة الجسد، حيث يحسن الكاكاو لتحسين نسبة الأنسولين، فالشوكولاته الداكنة قد تؤخر أو تمنع الإصابة بمرض السكري.

7- فقد الوزن "الدايت"
تساعد الشوكولاته أيضًا فى الحفاظ على الوزن، وبحسب دراسة بحثية أن أولئك الذين يتناولوا الشوكولاته بانتظام، ترفع من كمية حرق أجسادهم للسعرات الحرارية، على العكس تمامًا لمن يقاطعون الشوكولاتة.

8- معالجة ضغط الدم
من ضمن فوائد الشوكولاتة المتعددة، أنها تساعد على خفض ضغط الدم.

9- تحسين الإدراك العقلي لدى المسنين
تحسن الشوكولاته الداكنة بشكل ملحوظ وظيفة الادراك لدى كبار السن الذين يعانون من الإعاقة العقلية، كما تحسن من مخارج الألفاظ والحروف.

10- تقي من البرد وتقوى المناعة
تحتوى الشوكولاتة على مركب الفلافونويد، وهو مضاد للفيروسات، والإلتهابات، ومضاد للأكسدة، مما يساعد في الحد من حالات نزلات البرد، وتقوية المناعة.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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