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رياضة

وزير الشباب يبحث الاستعدادات النهائية لبطولة العالم لليد

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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ريهام بكير

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب مدير البطولة، في إطار الاجتماعات الدورية الأسبوعية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لسمعة ومكانة مصر عالميًا.

تناول اللقاء المناقشة في التذاكر التي سيتم طرحها للجماهير، وبطاقات التشجيع بالإضافة إلى عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة به.

أكد صبحي أن الأولوية تأتي في عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التي ستؤازر المنتخب المصري خلال مشواره بالبطولة.

مضيفًا أن اللجنة تتناقش في جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء في الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها في يناير المقبل.

حضر اللقاء  الدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي للبطولة، المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، الاستاذ مجدي رشدي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة، وممثلين عن شركة تذكرتي.
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