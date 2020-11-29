مطار القاهرة: وصول وسفر 162 رحلة اليوم لنقل 19 ألف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، الأحد، 81 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة تقل حوالي 9 آلاف راكب، كما يغادر المطار 81 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوالي 10 آلاف راكب.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 مغادرة ووصول حوالي 19 ألف راكب على متن 162 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.





وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.





وتتعامل سلطات مطار القاهرة الدولي، بحزم حيال تطبيق قرارات الحكومة المصرية الخاصة بإجراءات فيروس كورونا، بحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن أنها تفرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران الغير ملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين، حيث تحمل شركة الطيران إما تكاليف إجراء تحليل PCR - المقدر قيمة إجراؤه داخل المطار بنحو 1650 جنيها للأجنبي-، لأي راكب تحمله إلى مصر دون التحليل أو منتهي تحليله أو إعادته مرة أخرى على متن نفس الرحلة، فضلا عن إجبارها تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى تغريمها ماليًا ألف دولار لعدم الالتزام.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



