إيهاب جلال يقود تدريبات المقاصة اليوم لأول مرة بعد عودته من جديد

يقود إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة تدريبات فريقه لأول مرة اليوم، بعد التعاقد معه أمس بشكل رسمي .



ومن المقرر أن يحضر إيهاب جلال تدريب الفريق اليوم لأول مرة، بعد توقيع عقود تدريب المقاصة بشكل رسمي ، ويستعد الفريق الفيومي لمواجهة الأهلى فى شهر ديسمبر المقبل فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2020 /2021 .

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل مسئولى المقاصة مع إيهاب جلال، لعودته من جديد لقيادة الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة، وفتح المقاصة خطوط اتصالاته من جديد مع جلال بعد سداد كافة المستحقات المالية المتأخرة له وجهازه المعاون والتى كانت سببا رئيسيا فى رحيله عن الفريق قبل جولات قليلة من نهاية الموسم الكروى الماضى.

وحصل جلال، على وعد من قبل إدارة المقاصة بإجراء مجموعة من الصفقات القوية خلال ما تبقي من الميركاتو الجارى، بعد أن شهدت الأيام الماضية رحيل العديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم ميدو جابر وعمرو مرعي وأحمد سامى ومحمد إبراهيم وأحمد محسن وأحمد عادل عبدالمنعم بجانب اقتراب أحمد مودى من الرحيل أيضا.

وحرص إيهاب جلال، على تكليف مساعده الأول بحضور تدريبات المقاصة فى الأيام الماضية من أجل الإطلاع على كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق قبل الرد بشكل نهائى على مسئولى المقاصة وتوقيع العقود بشكل رسمي.

كما طالب جلال، بتقديم كافة الضمانات المالية الخاصة بالجهاز الفنى واللاعبين لعدم الوقوع فى أخطاء الموسم الماضى والأزمة المالية العنيفة التى كانت تحاصر الفريق.

وعلى الجانب الآخر، آثار انتقال أحمد سامي مدافع مصر للمقاصة، إلى نادي بيراميدز، أزمة لائحية جديدة، بعد أن ورط نفسه وناديه في التوقيع على استغناء موجه ومختوم لناديين في نفس فترة الانتقالات، على خلفية الاتفاق مع نادي سيراميكا كليوباترا، لإتمام صفقة انتقال اللاعب لصفوفه، ثم التراجع من غير مقدمات، وعدم الالتزام بأوراق رسمية، وتوقيع عقد آخر مع نادي بيراميدز، رغم اتفاق مصر للمقاصة على كل تفاصيل انتقال أحمد سامي لنادي سيراميكا كليوباترا، ليضع مسؤولو مصر للمقاصة أنفسهم في دائرة العقوبات.

أحمد سامي كان ضمن صفقة خماسية أبرمها نادي سيراميكا كليوباترا مع نادي مصر للمقاصة، ضمت محمد إبراهيم، ومحمد مسعد، ومحمد توني، ومحمد محسن، وتم الاتفاق على كل تفاصيل الصفقة، وحصل سيراميكا كليوباترا على استغناء موجه ومختوم، من المقاصة يقضي بضم اللاعبين الخمسة، ونفذ الأربعة الأخرون الإتفاق بالكامل، غير أن أحمد سامي أخل باتفاقه، مشيرا إلى أنه حصل على عرض بمبلغ 18 مليون جنيه، للتوقيع في نادي بيراميدز.