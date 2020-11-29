محافظ أسيوط: دورات تدريبية لشباب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيا التحول الرقمى لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل وإتاحة الفرص التدريبية لهم لصقل خبراتهم ومواهبهم تنفيذا لخطة الدولة فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





اضغط هنا، لافتا إلى أنه سيتم منح المتدرب مكافأة تحفيزية تصل الى 1000 جنيه شهريًا وسيحصل المتدريب على شهادة من المعهد القومى للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبى بنجاح بالإضافة إلى شهادة اكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية). وأشار المحافظ إلى أن الوزارة أعلنت عن مباردرة تدريب شباب الخريجين بشرط ألا يكون المتقدم قد مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات ويتم التقديم والتسجيل والاطلاع على المزيد من التفاصيل وباقى الشروط المؤهلة من خلال الرابط الإلكترونى بالمعهد القومى للاتصالات، لافتا إلى أنه سيتم منح المتدرب مكافأة تحفيزية تصل الى 1000 جنيه شهريًا وسيحصل المتدريب على شهادة من المعهد القومى للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبى بنجاح بالإضافة إلى شهادة اكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).





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وناشد محافظ أسيوط شباب الخريجين مما تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالدورات التدريبية أن يتقدموا ويسجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى واختيار ما يناسبهم من الدورات التدريبية، علما بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتحمل تكلفة العملية التدريبية بالكامل.





وفي سياق آخر قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة أسيوط نظم ندوة توعية لشباب الخريجين بمركز التدريب بالقوصية، وذلك بالتعاون مع مركز التدريب الإنتاجي على حرف التشيد والبناء منطقة تدريب أسيوط تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف تشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" وإعطاء صورة كاملة للشباب الراغب في إنشاء مشروعات جديدة عن الأنشطة والحرف التي يمكن تعليمها فضلًا عن طرق التمويل بعد التدريب.





وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تقوم في الوقت الحالي بتجهيز مراكز التدريب الحرفية للتدريب على النجارة والخياطة وصناعة واستخدام الجلود وصناعة منتجات خان الخليلي في جميع مراكز المحافظة والتي تتولى المحافظة الإشراف عليها وإداراتها والاستعانة بكل الجهات ومديريات الخدمات بالمحافظة وجميع الخبرات اللازمة للتدريب ثم متابعة المتدربين أثناء وبعد التدريب ثم عمل التمويل اللازم لهم من خلال مشروعك وإصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات من إدارة مشروعك في كل مركز من مراكز المحافظة.





وأضاف علي عبدالله مدير عام جهاز تشعيل الشباب بالمحافظة أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" قد قام بتوفير حوالي 846 مليونا و8 آلاف و775 جنيها كقروض ميسرة لإقامة 8251 مشروعا حتى الآن ما بين مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بتمويل من البنوك المصرية (البنك الأهلي، بنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية والائتمان الزراعي)، وذلك بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على ضرورة تذليل كل العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين.



