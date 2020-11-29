ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 11 مليون قرص كبتاجون بـ 385 مليون جنيه في حاوية بميناء دمياط

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:21 م
ضبط 11 مليون قرص
ضبط 11 مليون قرص كبتاجون
Advertisements
أ ش أ
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 11 مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاوية بميناء دمياط البحري، بفضل اليقظة الأمنية وفي إطار مواصلة الضربات الحاسمة ضد تجار المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) والإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (عبر ميناء دمياط البحري بنظام الترانزيت) ومشمولها المستندي (فلاتر مياه) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها .

وتم تشكيل لجنة أمنية ضمت في عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط 118 كرتونة تحوي كل منها 25 مرشح مياه "شمعة فلتر" بداخلها كمية من أقراص الكبتاجون بإجمالي 11 مليون قرص.

يذكر أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بحوالي ٣٨٥ مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط حاوية بداخلها طائرتين «درون» بميناء السخنة البحري

بقيمة 113 مليون جنيه.. ضبط شحنة ضخمة من مخدر الكبتاجون بميناء دمياط البحرى

الداخلية في يوم.. ضبط شحنة ضخمة من الكبتاجون بـ 113 مليون جنيه في ميناء دمياط البحري.. وسقوط متهم هارب من تنفيذ حكم بالإعدام

2.5 طن.. الداخلية تضبط شحنة حشيش بـ 200 مليون جنيه في ميناء الإسكندرية

شاهد.. إحباط تهريب حشيش بـ200 مليون جنيه بحاويات في ميناء الاسكندرية

شاهد.. لحظة ضبط حاوية تحمل 6 أطنان حشيش بميناء دمياط

ترشيحاتنا

تجار مخدرات يبتكرون أغرب طريقة لإخفاء الماريجوانا.. فيديو

احذر.. علامات خطيرة على الجلد تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

تصاعد أزمة أحمد بدير ومى العيدان.. الفنان: هقاضيها.. والإعلامية: عندى بدل المحامى 6

بعد منع أحمد مرتضى .. عمرو الجنايني: نادي الزمالك على رأسي

عقوبة سرية وغضب وتجاهل.. هل تقطعت حبال الود بين صلاح وكلوب

لفت أنظار مسئولي الأهلى والزمالك.. صفقة قوية على رادار إنبي فى الميركاتو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يصاب بعض الأشخاص بـ كورونا أكثر من غيرهم ؟ .. دراسة تكشف السر

تقبل كلبها .. جنا عمرو دياب تثير الجدل بإطلاله جديدة

وحش مرسيدس الكهربائي الجديد EQC 4x4².. فيديو وصور