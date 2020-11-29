ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.. الزمالك يخضع لتحليل رابيد تيست

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:35 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
ملك موسى
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإجراء لتحليل "رابيد تيست" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل انطلاق مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي الأبيض.

وكان ذلك كإجراء روتيني في ظل ارتباط الزمالك بمواجهة بعد غدٍ، الثلاثاء، مع طلائع الجيش في بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم، الأحد، بعد حصول الفريق الأبيض على راحة من مران أمس، السبت، عقب الخسارة التي تعرض لها أمام الأهلي بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، في اللقاء المحدد إقامته على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

في سياق آخر ، أكد أيمن عبدالعزيز مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد عبدالعزيز ، أنه سيباشر عمله بشكل طبيعي خلال الوقت القادم بعد الاطمئنان على حالته بشكل طبيعي، وثبوت عدم معاناته من الفيروس بشكل نهائي.

فيما يتواصل غياب يوسف أوباما وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن مباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ، فى نصف نهائي كأس مصر فى ظل استمرار إصابتهما بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة كورونا يوم الثلاثاء المقبل للاطمئنان على حالتهما، كما يتواصل غياب محمود الونش مدافع الفريق عن مباراة طلائع الجيش بعدما أثبتت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها استمرار إيجابية حالته.

جدير بالذكر أن الونش وجمعة وأوباما غابوا عن مباراة الأهلي بسبب إصابتهم بكورونا، وخسر الفريق الأبيض  لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لاعبو الزمالك يخضعون لتحليل رابيد تيست

باتشيكو يقود أول مران له مع الزمالك

سموحة يخضع لتحليل "رابيد تيست" اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك فى الكأس

لاعبو الزمالك يخضعون لتحليل «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة سموحة بالكأس

المقاولون يخضع لتحليل رابيد تيست غدا استعدادا لمباراة بيراميدز فى الدوري

إيجابية المسحة الثانية لمحمود الونش

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان بعد واقعة تنمر جماهير أهلاوية ضد شيكابالا

الخطيب ولجنة التخطيط يحسمان القائمة الجديدة لفريق الأهلي

زي القمر ... بوسي تتألق فى أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

الأعنف منذ شهور.. ارتفاع حصيلة التفجيرات الانتحارية في أفغانستان إلى 34 قتيلا

ننشر مستند الأولمبية.. منع حضور نجل مرتضى منصور عمومية الجبلاية

بعد تعافيه من كورونا.. مدحت عبد الهادي يتواجد في تدريبات الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العصفورة كيا.. تعرف على السيارة المفضلة لسيدات التسعينيات

دراسة تكشف عن مكون طبيعي لضبط ضغط الدم

أبرزها التهاب المفاصل .. 9 أمراض تصيب الكلاب والقطط في الشتاء