استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.. الزمالك يخضع لتحليل رابيد تيست

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإجراء لتحليل "رابيد تيست" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل انطلاق مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي الأبيض.





وكان ذلك كإجراء روتيني في ظل ارتباط الزمالك بمواجهة بعد غدٍ، الثلاثاء، مع طلائع الجيش في بطولة كأس مصر.





وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم، الأحد، بعد حصول الفريق الأبيض على راحة من مران أمس، السبت، عقب الخسارة التي تعرض لها أمام الأهلي بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي بهدفين مقابل هدف.





ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، في اللقاء المحدد إقامته على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.





في سياق آخر ، أكد أيمن عبدالعزيز مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد عبدالعزيز ، أنه سيباشر عمله بشكل طبيعي خلال الوقت القادم بعد الاطمئنان على حالته بشكل طبيعي، وثبوت عدم معاناته من الفيروس بشكل نهائي.

فيما يتواصل غياب يوسف أوباما وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن مباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ، فى نصف نهائي كأس مصر فى ظل استمرار إصابتهما بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة كورونا يوم الثلاثاء المقبل للاطمئنان على حالتهما، كما يتواصل غياب محمود الونش مدافع الفريق عن مباراة طلائع الجيش بعدما أثبتت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها استمرار إيجابية حالته.

جدير بالذكر أن الونش وجمعة وأوباما غابوا عن مباراة الأهلي بسبب إصابتهم بكورونا، وخسر الفريق الأبيض لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.



