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محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض شتاء دافئ وفصول الاستزراع السمكي.. صور

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:07 م
محافظ كفر الشيخ يفتتح
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض شتاء دافئ
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محمود زيدان
افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، معرض شتاء دافئ بمدرسة فوه الإعدادية للبنات، وتفقد معرض المجال صناعي، ومعمل الصوتيات ومعرض التربية الفنية، والمكتبة، ونادي العلوم، واستمع لعرض فقرتين لطالبات المدرسة" فوه بلدي وأغنية وطنية ".

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والمهندس وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور أحمد وعيوع، مدير إدارة فوه التعليمية.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ، 3 فصول للاستزراع السمكي بمدرسة فوه الزراعية ،وأبدى إعجابه بالصوب الزراعية بالمدرسة، والمساحات الخضراء بها، وتعدد أنواع النباتات، وحوض الاستزراع السمكي بالمدرسة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن اهتمام تعليم كفر الشيخ بالمساهمة المجتمعية، وبالتكافل الاجتماعي عمل يستحق التقدير، بتوفير الملابس والمواد الغذائية للطلاب المنتمين لأسر فقيرة مجانًا.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بقيادات التربية والتعليم برئاسة الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبالطلاب والطالبات المساهمين في المعارض المجانية التي تشهدها المدارس.

وأضاف نور الدين، أن المحافظة تهتم بربط التعليم بسوق العمل، وخاصة التعليم الفني، مؤكدًا أنه افتتح 3 فصول للاستزراع السمكي؛ لتوفير فرص عمل للخريجين إما للعمل في مزرعة غليون السمكية أو في مزارع المحافظة أو العمل في المزارع الخاصة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه سيتم افتتاح مدارس للتعدين، لتأهيل الطلاب للعمل في المشروع القومي استخلاص المعادن والعناصر المشعة من الرمال السوداء .

شهدت مدينة كفر الشيخ وعدد من قرى مركز كفر الشيخ حملة لإزالة الإشغالات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بقيادة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وفي سياق آخر، تمكنت الحملة من رفع الإشغالات على طريق دسوق بقرية الحمراء، وقريه عويرة الخاصة بهياكل السيارات، والمقهى على الطريق، وإزالة الإشغالات بامتداد شارع الخليفة المأمون والتنبيه على أصحاب المحلات بإزالة أي مخالفة في خلال يوم والا سيتم إزالتها لمعرفة الوحدة.

وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه جاري تجميل شارع المحكمة ،وشارع المديرية، ووضع الانترلوك، وتصميم أحواض الزرع الداخلية بشكل ديكوري مثل عبد الهادي راضي.
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض شتاء دافئ وفصول الاستزراع السمكي.. صور
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض شتاء دافئ وفصول الاستزراع السمكي.. صور
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض شتاء دافئ وفصول الاستزراع السمكي.. صور
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض شتاء دافئ وفصول الاستزراع السمكي.. صور
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