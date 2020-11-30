5 حيل مجربة لحمايتك من فقر الدم تعرف عليها

2.البنجر





تشمل المركبات النشطة بيولوجيًا في جذر الشمندر الحديد والزنك والنحاس والبوتاسيوم وغيرها من مركبات الفلافونويد الحيوية والبوليفينول. يساعد جذر الشمندر في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الكلى ووظائف القلب أثناء الحمل.

