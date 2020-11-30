5 حيل مجربة لحمايتك من فقر الدم تعرف عليها

النساء الحوامل أكثر عرضة لنقص الحديد لأنهن بحاجة إلى المزيد من هذه المغذيات الحيوية للجنين وفي نفس الوقت تحسين عدد خلايا الدم الحمراء. ما يقرب من ثلثي إجمالي فقر الدم في الجسم مخصص لاحتياجات الأمهات بينما يستخدم الثلث لاحتياجات الجنين وأنسجة المشيمة. نقص الحديد في الجسم أثناء الحمل هو السبب الرئيسي ل عند الرضع والأطفال.
يلعب الحديد دورًا مهمًا في نقل الأكسجين إلى الجنين ونمو الطفل وتطوره وتصنيع خلايا الدم الحمراء. ومع ذلك ، يتغير الطلب على الحديد أثناء الحمل بمقدار 0.8 ملج / يوم في الثلث الأول من الحمل إلى 3-7.5 ملج / يوم في الثلث الثالث.
المغذيات الدقيقة مثل الحديد أثناء الحمل مهمة للغاية. ينصح الخبراء بالمصادر الغذائية للحديد ، مقارنة بمكملات الحديد لتفادى مضاعفات الحمل.
إليك بعض من أفضل المصادر الغذائية للحديد التي يمكن أن تستهلكها النساء الحوامل لتلبية متطلباتهن اليومية من الحديد.يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
1. اللحوم العضوية
تحتوي اللحوم العضوية مثل الكبد والكلى والقلب على نسبة عالية من الحديد والهيم. هذه اللحوم العضوية غنية أيضًا بالزنك والبروتين وفيتامين ب 12 الذي يساعد في نمو الجنين وتكوين خلايا الدم الحمراء.
3. سمك السلمون
المأكولات البحرية مثل السلمون غنية بالحديد والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية. تساعد هذه العناصر الغذائية الحيوية في نمو الدماغ والعين للجنين. ينصح الخبراء بتناول حصتين من سمك السلمون في الأسبوع أثناء الحمل.
الحمل وحمض الفوليك: أغذية غنية بهذه المغذيات الأساسية
4. السبانخ
السبانخ غنية بالحديد والفولات واليود والكالسيوم. يعتبر من أفضل الأنظمة الغذائية النباتية أثناء الحمل والرضاعة. يساعد السبانخ في منع المضاعفات المرتبطة بالعمود الفقري والدماغ عند نمو الطفل.
5. الحمص
يعتبر الحمص مصدرًا جيدًا للحديد وحمض الفوليك وفيتامين أ والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف. تساعد هذه العناصر الغذائية في منع العيوب الخلقية عند الأطفال حديثي الولادة ، وإدارة سكري الحمل ، وتعالج إمساك الحمل ، وتساعد في نمو عضلات وأنسجة الطفل.
يلعب الحديد دورًا مهمًا في نقل الأكسجين إلى الجنين ونمو الطفل وتطوره وتصنيع خلايا الدم الحمراء. ومع ذلك ، يتغير الطلب على الحديد أثناء الحمل بمقدار 0.8 ملج / يوم في الثلث الأول من الحمل إلى 3-7.5 ملج / يوم في الثلث الثالث.
المغذيات الدقيقة مثل الحديد أثناء الحمل مهمة للغاية. ينصح الخبراء بالمصادر الغذائية للحديد ، مقارنة بمكملات الحديد لتفادى مضاعفات الحمل.
إليك بعض من أفضل المصادر الغذائية للحديد التي يمكن أن تستهلكها النساء الحوامل لتلبية متطلباتهن اليومية من الحديد.يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
1. اللحوم العضوية
تحتوي اللحوم العضوية مثل الكبد والكلى والقلب على نسبة عالية من الحديد والهيم. هذه اللحوم العضوية غنية أيضًا بالزنك والبروتين وفيتامين ب 12 الذي يساعد في نمو الجنين وتكوين خلايا الدم الحمراء.
2.البنجر
تشمل المركبات النشطة بيولوجيًا في جذر الشمندر الحديد والزنك والنحاس والبوتاسيوم وغيرها من مركبات الفلافونويد الحيوية والبوليفينول. يساعد جذر الشمندر في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الكلى ووظائف القلب أثناء الحمل.
3. سمك السلمون
المأكولات البحرية مثل السلمون غنية بالحديد والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية. تساعد هذه العناصر الغذائية الحيوية في نمو الدماغ والعين للجنين. ينصح الخبراء بتناول حصتين من سمك السلمون في الأسبوع أثناء الحمل.
الحمل وحمض الفوليك: أغذية غنية بهذه المغذيات الأساسية
4. السبانخ
السبانخ غنية بالحديد والفولات واليود والكالسيوم. يعتبر من أفضل الأنظمة الغذائية النباتية أثناء الحمل والرضاعة. يساعد السبانخ في منع المضاعفات المرتبطة بالعمود الفقري والدماغ عند نمو الطفل.
5. الحمص
يعتبر الحمص مصدرًا جيدًا للحديد وحمض الفوليك وفيتامين أ والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف. تساعد هذه العناصر الغذائية في منع العيوب الخلقية عند الأطفال حديثي الولادة ، وإدارة سكري الحمل ، وتعالج إمساك الحمل ، وتساعد في نمو عضلات وأنسجة الطفل.