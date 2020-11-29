نهاية الوباء فى أبريل.. مكافحة كورونا يكشف الأمراض الناجمة عن الفيروس بعد التعافي

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، عن الأمراض الناجمة عن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد بعد التعافي.





وقال حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم ، إن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الجهاز العصبي الكلى والقلب والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، مؤكدا أن بعض المرضى من الممكن أن يحدث لهم جلطة في الشريان التاجي ولكن هذا ليس الأساس.





وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أنه بعد الشفاء إذا تم من خلال بروتوكول صحيح لن يحدث أي تأثير ولا يحدث أي مشكلة لأي جهاز في الجسم، مستدركا أنه هناك بعض الحالات يحدث لهم تسارع بسيط في ضربات القلب بعد التعافي لمدة شهر أو اثنين وبعد ذلك تعود كل الأمور لطبيعتها، ويكونوا 6 حالات لكل ألف مريض.





وتحدث عن علاج محمد صلاح في الفيروس، قائلا :"صلاح مواطن مثل أي مواطن مصري، مضيفا أنه :"أي مريض هيحتاجنا هيلاقينا معاه وبمر على كل المستشفيات العزل ونعمل بكل قوة".





وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن اللاعب الدولي محمد صلاح تم علاجه من فيروس كورونا المستجد من خلال البروتوكول المصري لعلاج مرضى فيروس كورونا، مستدركا أنه لم يتم تدخل أي جهة وخاصة الفريق الذى يلعب له صلاح في العلاج".





وتابع الدكتور حسام حسني، أن محمد صلاح انسان محترم و مثال للمصري الرائع وهو بالنسبة لي مثل أي مواطن مصري، لافتا إلى أن :"محمد صلاح مسافرش إلا لما عمل المسحة، ولم يسافر علشان يستكمل علاجه".





وأكمل الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد أن :"محمد صلاح سافر لإنجلترا علشان يعود لتدريبات فريقه ويستكمل حياته فقط وليس للعلاج في الخارج كما يشع من قنوات الإرهاب".





وفي السياق نفسه علق الدكتور حسام حسني رئيس لجنة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن ظهور لقاح لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد والخاص منه في شهر إبريل المقبل.





وقال حسني، إن نهاية هذا الوباء يكون في لقاح واقي أو دواء شافي، مضيفا أن سباق اللقاحات على أشده والمواطن هو الفائز بهذا السباق.