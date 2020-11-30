طارق شوقي يكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات نصف العام وموعد إطلاق المنصة الجديدة

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن بداية من 1 ديسمبر سيتم إطلاق منصة جديدة من أجل عرض فيديوهات مراجعة وشرح لطلاب الثانوية من أجل تدريبهم على الأسئلة الجديدة.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن في حالة تغير الظروف سيتم بحث الوضع واختيار طرق للامتحانات تهدف إلى المساواة وتحقيق العدل بين جميع الطلاب.





وتابع وزير التعليم " كل ما تم الإعلان عنه من الأقاويل قبل بداية العام الدراسي، عن تغيير موعد وطبيعة الامتحانات وإجازة نصف العام، ليس لها أي أساس من الصحة".







وأكد "التعليم على القنوات يسير بطريقة جيدة على القناة الأولى، وذلك فيما يخص التعليم الابتدائي والإعدادي، ونحن نسابق الزمن من أجل الانتهاء من المحطة الثانية التي ستغطي المرحلة بين الإعدادي والثانوي".





كشف طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحانات المرحلة الثانوية 2020/ 2021.









وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ملامح امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون كالتالي :





- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الكتاب المفتوح او الـ اوبن بوك





- من يريد أن يلجأ لدخول امتحانات الثانوية العامة 2021 بنسخة مطبوعة من الكتب المدرسية سواء نسخة قيمة او نسخة مطبوعة من على موقع الوزارة فلا مانع من ذلك





- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستقيس اسئلتها فهم مخرجات التعلم





- ستكون امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونية لكل الطلاب بما فيهم طلاب الخدمات والمنازل تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص





- سيتاح للطالب في الثانوية العامة أكثر من فرصة للامتحان (شبه نظام السات) ، بحيث يمتحن الطالب امتحان في يونيو ولو الدرجة اقل من توقعاته ، سيكون هناك فرصة ثانية وفرصة ثالثة للتحسين بحيث تحسب له في النهاية الدرجة الاعلى





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الحالي هو أول عام دراسي لا تطبع فيه وزارة التربية والتعليم كتب ورقية لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي.





وقال وزير التربية والتعليم إنه تم رفع الكتب في شكل كتب تفاعلية، إضافة إلى إتاحة منصة إدارة التعلم الموجودة منذ سنتين والتي تمت إضافة النواقص لها "الفلسفة، وعلم النفس، واللغات".





وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لأول مرة ستتم إتاحة مكتبة الدروس الإلكترونية، وهي مكتبة فيها أفلام في كل المواد المقررة على طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية، لافتًا إلى أنها ستقدم أفلاما مكثفة يقدمها أفضل الأساتذة، وفيها تدريب على الأسئلة الجديدة الخاصة بالثانوية العامة.





وأكد أنه سيشارك في تنفيذ هذه الأفلام أفضل المعلمين، إضافةً إلى خبراء المركز القومي للامتحانات الذين سيساعدون الطلاب على المذاكرة بطريقة تختلف عن طريقة "زمان" ، مشيرًا إلى أن هذه المكتبة ستكون مفيدة جدا لمصر.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود مكتبة أخرى للكتب التفاعلية "الموازية"، قائلًا نحن نحاول أن نبني كتبا تفاعلية من أول رياض الأطفال حتى الثانوية العامة بالصوت والصورة والمواد التفاعلية، مؤكدا أن البداية ستكون بالسنوات الأعلى في المرحلة الثانوية أولا.





وردا على تأثير فيروس كورونا على العام الدراسي الحالي، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التعليم تلتزم بالتنسيق التام مع وزارة الصحة ومع مستشار الرئيس ولجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء بشأن حماية الطلاب والمعلمين والاداريين من مستجدات فيروس كورونا.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له، الوضع الحالي لا يقودنا لإتخاذ قرار بـ إغلاق المدارس، وسنكتفي بالضوابط التي وضنعناها وأعلناها في أول العام الدراسي الحالي، للتعامل مع الفصول التي تظهر فيها حالات كورونا.



