وزير التعليم يعلق على قصة المرأة المتحولة جنسيا وفصلها من الوزارة

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حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ملامح امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون كالتالي :





- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الكتاب المفتوح او الـ اوبن بوك

- من يريد ان يلجآ لدخول امتحانات الثانوية العامة 2021 بنسخة مطبوعة من الكتب المدرسية سواء نسخة قيمة او نسخة مطبوعة من على موقع الوزارة فلا مانع من ذلك

- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستقيس اسئلتها فهم مخرجات التعلم

- ستكون امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونية لكل الطلاب بما فيهم طلاب الخدمات والمنازل تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص

- سيتاح للطالب في الثانوية العامة أكثر من فرصة للامتحان (شبه نظام السات) ، بحيث يمتحن الطالب امتحان في يونيو ولو الدرجة اقل من توقعاته ، سيكون هناك فرصة ثانية وفرصة ثالثة للتحسين بحيث تحسب له في النهاية الدرجة الاعلى





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الحالي هو أول عام دراسي لا تطبع فيه وزارة التربية والتعليم كتب ورقية لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي.









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وقال وزير التربية والتعليم إنه تم رفع الكتب في شكل كتب تفاعلية، إضافة إلى إتاحة منصة إدارة التعلم الموجودة منذ سنتين والتي تمت إضافة النواقص لها "الفلسفة، وعلم النفس، واللغات".





وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لأول مرة ستتم إتاحة مكتبة الدروس الإلكترونية، وهي مكتبة فيها أفلام في كل المواد المقررة على طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية، لافتًا إلى أنها ستقدم أفلاما مكثفة يقدمها أفضل الأساتذة، وفيها تدريب على الأسئلة الجديدة الخاصة بالثانوية العامة.





وأكد أنه سيشارك في تنفيذ هذه الأفلام أفضل المعلمين، إضافةً إلى خبراء المركز القومي للامتحانات الذين سيساعدون الطلاب على المذاكرة بطريقة تختلف عن طريقة "زمان" ، مشيرًا إلى أن هذه المكتبة ستكون مفيدة جدا لمصر.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود مكتبة أخرى للكتب التفاعلية "الموازية"، قائلًا نحن نحاول أن نبني كتبا تفاعلية من أول رياض الأطفال حتى الثانوية العامة بالصوت والصورة والمواد التفاعلية، مؤكدا أن البداية ستكون بالسنوات الأعلى في المرحلة الثانوية أولا.





وردا على تأثير فيروس كورونا على العام الدراسي الحالي ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التعليم تلتزم بالتنسيق التام مع وزارة الصحة و مع مستشار الرئيس ولجنة ادارة الازمات برئاسة رئيس الوزراء بشأن حماية الطلاب والمعلمين والاداريين من مستجدات فيروس كورونا .





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له : الوضع الحالي لا يقودنا لإتخاذ قرار بـ إغلاق المدارس ، و سنكتفي بالضوابط التي وضنعناها وأعلناها في اول العام الدراسي الحالي ، للتعامل مع الفصول التي تظهر فيها حالات كورونا





علق طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على قصة المرأة التي تحولت جنسيا وكانت تعمل بوزارة التربية والتعليم، قائلا: تواصلنا مع محافظ دمياط فيما يخص الأمر.وأكمل: الموضوع ليس له علاقة بالتحول الجنسي، وتم بحث ملفها ووجدنا أنها تضررت عبر منظومة الموحدة للمشاكل، فهي كانت تعمل في وزارة التربية والتعليم كمدرس إبتدائي، ولكن في عام 2004 تم فصل المعلم لكثرة الغياب.وأضاف تم التحقيق معه وإعادته إلى التعليم مرة أخرى في نفس العام، معقبا: كرر الغياب مرة أخرى في عام 2006 وتم فصله مرة أخرى في نفس العام، مشيرا منذ فصله لم يتقدم أحد بطلب عودة للعمل في الوزارة.وأوضح: 14 عاما ولم يطلب العودة إلى الوزارة مرة أخرى، معقبا: لا يمكن عودة المعلم مرة أخرى للتعليم قانونيا.وشدد على أن الأمر ليس مرتبط بالتحول الجنسي بتاتا، معقبا: سنبحث الأمر وفقا لأنها حالة إنسانية فقط وليس لأنها لديها حق لدي الوزارة.وأتمنى ان نعدل التفكير فيما يخص نظرة المجتمع للمتحول الجنسي.