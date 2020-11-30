اندفع 4 كم نحو السماء.. شاهد لحظة انفجار بركان إندونسيا المرعب.. فيديو





اضطر أكثر من 2700 شخص للإجلاء في ذعر بهدف البحث عن ملاذ، هربًا من الكارثة الطبيعية، بعد انفجار البركان في مقاطعة نوسا تينجارا الجنوبية الشرقية.

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وقال «راديتيا جاتي» المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث في البلاد، في بيان أن الانفجار البركاني خرج من جبل إيل ليوتولوك على بعد حوالي 2600 كيلومتر شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا.





وتسبب في حالة من الذعر بين أولئك الذين يعيشون في الجوار، ويوجد في إندونيسيا ما يقرب من 130 بركانًا نشطًا، أكثر من أي دولة أخرى، وبينما يُظهر العديد مستويات عالية من النشاط.





فقد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر قبل ثوران البركان، وقال جاتي إن حوالي 2780 شخصًا من 26 قرية هربوا بعيدًا في ذعر، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.





قال شاهد عيان يدعى «محمد إلهام» عمره 17 عامًا، أن السكان القريبين "أصيبوا بالذعر وما زالوا يبحثون عن ملاذ ويحتاجون إلى المال في الوقت الحالي" وفقًا لصحيفة مترو.





وصرح مركز البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا على موقعه على الإنترنت إن المنطقة القريبة من البركان من المحتمل أن تغمرها "السحب الساخنة.





بالإضافة إلى وتدفق وانهيار الحمم البركانية، والغازات السامة"، وأكد قصباني رئيس المركز أنه قد تم رفع وضع البركان إلى ثاني أعلى مستوى في نظام الإنذار المكون من 4 طبقات في إندونيسيا بسبب "التهديدات المتزايدة".





فيما أفادت الوكالة إنه لا يوجد سوى ثلاثة براكين أخرى بهذا المستوى من النشاط، وتشمل بركان ميرابي في جزيرة جاوة وسينابونج في سومطرة، والذي ثار هذا الشهر.



