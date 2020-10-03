شاهد.. حريق يلتهم مزرعة من أشجار النخيل في السعودية





ووفقًا لمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي فقد شمل الحريق مساحات شاسعة من المزرعة، واندلعت النيران في عدد كبير من أشجار النخيل، فيما تصاعد الدخان بكثافة إلى السماء.





وأكد رواد مواقع التواصل تعليقًا على المقطع المتداول أن قوات الدفاع المدني السعودي تباشر الحريق غرب نجران في محاولة للسيطرة عليه والحد من انتشاره.





وقد ظهرت بعض خراطيم المياه خلال الفيديو عاجزة أمام الحريق الضخم، ولكن أفادت الأنباء بالقدرة على السيطرة عليه بعدما التهم مساحات شاسعة.





أثار المقطع حزن رواد مواقع التواصل على شكل النيران وهي تلتهم أشجار النخيل العتيقة، كتب أحد المستخدمين: "النخل هذا من الأربعين عام وفوق الله يعوضهم خير".





فيما علق آخر: "العلم عند الله تبدو بفعل فاعل . لا حول ولاقوة إلا بالله"، وقال مستخدم: "حرق نخلة عمدا كقتل نفس عمدا وكلاهما جرائم لها عقاب".





شاهد.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزارع نخيل غرب #نجران. pic.twitter.com/6NkSClz9Gv — نجران اليوم (@NajranToday) October 2, 2020

انتشر مقطع فيديو مؤلم لمزرعة كاملة من النخيل تخطى عمره الثلاثين والأربعين عامًا، تحترق بالكامل في مدينة نجران بالسعودية.