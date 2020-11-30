ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مادلين طبر : مسلسل الوجه الآخر عالج زنا المحارم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
قالت الفنانة مادلين طبر بانه عندما عرض عليها مسلسل " الوجه الآخر " الذي عرض مؤخرا وافقت عليه علي الفور .

تابعت في تصريح لـ صدي البلد : لم أقلق من القضايا التي ناقشها العمل خاصة أن " زنا المحارم " موجود ، فالمسلسل حاول معالجة الموضوع والوصول الي حل كل هذا من خلال طرح القضايا .


وعبرت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في مسلسل "الوجه الآخر" الذي عرض مؤخرا أمام ماجد المصري.

وقالت مادلين طبر، ـلـ صدى البلد: إنني فوجئت بأن قصة المسلسل من تأليف ماجد المصري، ووجدت أن العمل مكتوب بشكل احترافي ومرتب بشكل جذبني خاصة أن العمل من واقع المجتمع وناقش عددا كبيرا من القضايا التي تهم المشاهد".

وأضافت : لم تكن المرة الأولي التي تجمعني بـ  ماجد المصري خاصة أننا قدمنا سويا مسلسل لا أحد ينام فى الإسكندرية" عام 2006 وكنت أقدم شخصية راقصة فى فترة الحرب العالمية الأولى.

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

وتقدم الفنانة مادلين طبر، برنامج "حلوة يا دنيا" على شاشة قناة "TEN" الساعة الرابعة عصرا.

والبرنامج من نوعية برامج المرأة والمنوعات الذي يهتم بالقضايا الاجتماعية وقضايا الطفل والمرأة.

يذكر أن آخر أعمال مادلين طبر، كان مسلسل القمر آخر الدنيا، مع بشرى، عمرو عابد، وهشام إسماعيل، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ماجد المصري: البطولة الجماعية أثبتت نجاحها

من داخل الجيم.. ماجد المصري يشارك جمهوره بصورة جديدة

ماجد المصري يشارك جمهوره بصورة مع أبنائه.. شاهد

ماجد المصري: أرحب بتقديم جزء ثان من مسلسل الوجه الآخر

أحمد زعيم مفاجأة الحلقة الأخيرة من مسلسل "الوجه الآخر"

بـ قبعة ونظارة.. ماجد المصري يشعل إنستجرام بإطلالة كاجوال.. شاهد

ترشيحاتنا

بينهما واحد مشترك .. تعرف على 4 أبراج فرفوشة ومثلهن كيدهن عظيم

بفيديو رقص.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل من جديد

التربية والتعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتأجل امتحانات نصف العام الدراسي

بعد 35 عامًا.. مطربة شهيرة تنجح في إنقاذ فيل من مأساة كبرى.. فيديو

مليون إصابة في أقل من 48 ساعة.. كورونا حول العالم يتجاوز 62.7 مليون حالة

الحكومة الإثيوبية تطرد أعضاء البعثة الدبلوماسية لجنوب السودان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر حقيبة ياسمين صبري وفساتين زفاف درة.. إطلالات أثارت الجدل خلال شهر نوفمبر

التحرير ده ولا أوروبا.. 30 صورة تكشف روعة الميدان بعد تطويره.. لن تصدق عينيك

بعد 35 عامًا.. مطربة شهيرة تنجح في إنقاذ فيل من مأساة كبرى.. فيديو