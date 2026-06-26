أول تعليق من جيهان الشماشرجي بعد براءتها من السرقة بالإكراه

علقت الفنانة جيهان الشماشرجى، على حصولها على البراءة أمس من تهمة سرقة بالإكراه بطريقة طريفة.

وكتبت جيهان فى منشورًا عبر حسابها الرسمى بـ«فيس بوك» مازحة: لقد استيقظت البريئة".

أزمة جيهان الشماشرجي

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين قد قضت ببراءة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم في قضية السرقة بالإكراه، لتسدل بذلك الستار على واحدة من أبرز الأزمات التي أثيرت حول الفنانة خلال الفترة الأخيرة.



وتعود تفاصيل القضية إلى قرار النيابة العامة بإحالة الفنانة جيهان الشماشرجي وأربعة متهمين آخرين، كان مخلى سبيلهم، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على منقولات مملوكة لإحدى السيدات عن طريق الإكراه.

ووفقًا لما ورد في أوراق التحقيقات، فإن المتهمين توجهوا إلى مكان الواقعة مستخدمين سيارة، حيث جرى الاستيلاء على بعض المنقولات الخاصة بالمجني عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء محاولة السيدة مقاومة المتهمين ومنعهم من الاستيلاء على ممتلكاتها، تعرضت للإصابة بعد أن صدمتها السيارة المستخدمة في الواقعة، قبل أن يتمكن المتهمون من مغادرة المكان.