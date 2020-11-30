ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مساعد وزير التعليم الأسبق: استخدام المنصات في الميد تيرم يعتمد على الفهم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:13 م
الدكتور رضا مسعد
الدكتور رضا مسعد
Advertisements
قسم التعليم
قال الدكتور رضا مسعد مساعد وزير التعليم الأسبق، إن إجراء امتحانات الميدتيرم من خلال المنصات الإلكترونية جعلت الطالب يعتمد على الفهم وليس حفظ المقررات الدراسية.

وأضاف "مسعد" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الامتحانات من خلال المنصات التعليمية الجديدة تكون أسئلتها كثيرة، وبوقت محدد، كما أن الأسئلة تكون بترتيب مختلف بين كل طالب وآخر حتى لا يكون هناك فرص لحالات الغش بين الطلاب، ويتم تقييم الطالب إلكترونيا من خلال جهاز الكمبيوتر، بحيث يحصل الطالب على درجته في نفس الوقت.

اقرأ أيضا: 


وأوضح، أنه من الممكن اعتماد الطالب على الكتب الدراسية للإجابة على الأسئلة، لأن الامتحانات بهذه الطريقة تعتمد على فهم الطالب للمقررات والبرامج الدراسية، وليس مجرد حفظ هذه المقررات، فالمنصات الإلكترونية أتاحت العديد من الطرق في طرح الامتحانات وكذلك طرق تقييم الطلاب عليها.

ونوه مساعد وزير التعليم الأسبق إلى أن المنصات تعد أداة مساعدة ومكملة في العملية التعليمية الأساسية (التعليم المباشر) وليست بديلا له، وإنما يتم استخدامها في حالات الطوارئ كما هو الحال في ظل هذه الظروف الصحية، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، وكذلك الأيام القليلة الماضية التي شهدنا فيها تقلبات جوية وأمطار غزيرة.

وتعد المنصات الإلكترونية في هذه الحالة حلا بديلا خاصة بالنسبة للطلاب الذين يسكنون في الأماكن النائية، والذين يواجهون صعوبات للقدوم إلى مقر كلياتهم لإجراء الامتحانات.

وأشار إلى أننا نشهد تقدما ملحوظا في العملية التعليمية سواء من خلال تطوير الأساليب التعليمية من خلال تسخير الإمكانيات التكنولوجية، أو من خلال تطوير المقررات والبرامج الدراسية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في كل المجالات.

وليس هذا معناه إلغاء التعليم المباشر أو دور المعلم أو الدكتور الجامعي، فهذه الأساليب التكنولوجية تعد حلولا بديلة ومكملة للعملية الدراسية في الظروف الاستثنائية، وليست بديلا لها فلا يمكن أن نستغنى عن التعليم المباشر التفاعلي بين الطالب وبين المدرس أو الدكتور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على ما قاله خبراء التعليم عن النظام الجديد بالجامعات

وزير التعليم الأسبق لـ صدى البلد: من الممكن إجراء امتحانات الميد تيرم إلكترونيا في حال وجود موجة ثانية لكورونا

زيادة المخاوف مع ازدياد الإصابات وتشديد على الإجراءات الاحترازية.. خبراء يتوقعون عودة الغلق مرة أخرى.. وعمداء كليات: من الممكن إجراء امتحانات الميدتيرم إلكترونيا حال وجود موجة ثانية من كورونا

"إلكترونية" ورفع درجة التشديد على الإجراءات الاحترازية وعقوبات لـ المخالفين .. كيف تجرى امتحانات الميدتيرم في جامعة القاهرة

معظمها إلكترونية.. بدء امتحانات الميد تيرم بـ إعلام القاهرة غدا

وزير التعليم الأسبق: قد نشهد تغييرًا في طرق إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب كورونا

ترشيحاتنا

شوف محافظتك.. أماكن سقوط الأمطار بداية من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء

انتهاء المهلة اليوم.. 8 حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء

بعد انتهاء فترة إيقافها..اليوم الظهور الأول للإعلامية ريهام سعيد

أمير مرتضي لـ طارق حامد: شكرًا على تعبك وإخلاصك

أخبار الرياضة.. ماذا قال شيكابالا لـ أمير مرتضي بعد رحيله عن الزمالك؟.. وقف جميع الأنشطة الرياضية في نادي سموحة

شاهد.. رد فعل برعي في شاهد ماشافش حاجة بعد تلقيه مكالمة هاتفية من نجلة عمر الحريري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر حقيبة ياسمين صبري وفساتين زفاف درة.. إطلالات أثارت الجدل خلال شهر نوفمبر

التحرير ده ولا أوروبا.. 30 صورة تكشف روعة الميدان بعد تطويره.. لن تصدق عينيك

بعد 35 عامًا.. مطربة شهيرة تنجح في إنقاذ فيل من مأساة كبرى.. فيديو