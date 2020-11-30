مساعد وزير التعليم الأسبق: استخدام المنصات في الميد تيرم يعتمد على الفهم

قال الدكتور رضا مسعد مساعد وزير التعليم الأسبق، إن إجراء امتحانات الميدتيرم من خلال المنصات الإلكترونية جعلت الطالب يعتمد على الفهم وليس حفظ المقررات الدراسية.





وأضاف "مسعد" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الامتحانات من خلال المنصات التعليمية الجديدة تكون أسئلتها كثيرة، وبوقت محدد، كما أن الأسئلة تكون بترتيب مختلف بين كل طالب وآخر حتى لا يكون هناك فرص لحالات الغش بين الطلاب، ويتم تقييم الطالب إلكترونيا من خلال جهاز الكمبيوتر، بحيث يحصل الطالب على درجته في نفس الوقت.





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وأوضح، أنه من الممكن اعتماد الطالب على الكتب الدراسية للإجابة على الأسئلة، لأن الامتحانات بهذه الطريقة تعتمد على فهم الطالب للمقررات والبرامج الدراسية، وليس مجرد حفظ هذه المقررات، فالمنصات الإلكترونية أتاحت العديد من الطرق في طرح الامتحانات وكذلك طرق تقييم الطلاب عليها.





ونوه مساعد وزير التعليم الأسبق إلى أن المنصات تعد أداة مساعدة ومكملة في العملية التعليمية الأساسية (التعليم المباشر) وليست بديلا له، وإنما يتم استخدامها في حالات الطوارئ كما هو الحال في ظل هذه الظروف الصحية، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، وكذلك الأيام القليلة الماضية التي شهدنا فيها تقلبات جوية وأمطار غزيرة.





وتعد المنصات الإلكترونية في هذه الحالة حلا بديلا خاصة بالنسبة للطلاب الذين يسكنون في الأماكن النائية، والذين يواجهون صعوبات للقدوم إلى مقر كلياتهم لإجراء الامتحانات.





وأشار إلى أننا نشهد تقدما ملحوظا في العملية التعليمية سواء من خلال تطوير الأساليب التعليمية من خلال تسخير الإمكانيات التكنولوجية، أو من خلال تطوير المقررات والبرامج الدراسية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في كل المجالات.





وليس هذا معناه إلغاء التعليم المباشر أو دور المعلم أو الدكتور الجامعي، فهذه الأساليب التكنولوجية تعد حلولا بديلة ومكملة للعملية الدراسية في الظروف الاستثنائية، وليست بديلا لها فلا يمكن أن نستغنى عن التعليم المباشر التفاعلي بين الطالب وبين المدرس أو الدكتور.