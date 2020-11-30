حرب إثيوبيا نار تشتعل.. زعيم تيجراي يرفض الاستسلام لـ آبي أحمد .. إيران تشيِّع عالمها النووي وتهدد بـ"رد حاسم" .. وترامب يواسي بايدين.. الأبرز في الصحف السعودية

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تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات المتفرقة للشأن المحلي والدولي، سيطر عليها موضوعات فيروس كورونا المستجد، واغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، وحرب تيجراي في إثيوبيا.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، أكد زعيم قوات المتمردين في إقليم تيجراي الإثيوبي، اليوم الاثنين، أنه لا يزال يقاتل على مقربة من مدينة ميكلي عاصمة الإقليم بعد وقوعها تحت سيطرة القوات الإثيوبية.





وقال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن قواته أسرت بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة الإثيوبية.

فيما ذكرت الصحيفة، إنه قد هددت إيران أمس برد حاسم ومحسوب على اغتيال رئيس «منظمة الأبحاث والإبداعات» في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زاده، في ضواحي طهران الجمعة الماضية، الذي بدأت مساء السبت مراسم تشييعه على أن تختتم اليوم (الاثنين) في طهران.

وفيما تدرس طهران خياراتها قال كمال خرازي، وهو رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، في بيان: «لا شك أن إيران ستقوم برد محسوب وحاسم على المجرمين الذين استهدفوا الشهيد محسن فخري زاده وحرموا الشعب الإيراني منه»، في حين أعلن رئيس لجنة الطاقة في مجلس «الشورى الإسلامي» (البرلمان) فريدون عباسي، «متابعة بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من الاتفاق النووي».

عادت سفينة التنقيب التركية «أوروتش رئيس» إلى ميناء أنطاليا، اليوم الاثنين، قادمة من منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط، قبل أقل من أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبي، سينظر التكتل خلالها في العقوبات المحتمل فرضها على أنقرة.. وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها، قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية؛ لكنها أعادت إرسالها لاحقًا، بعدما وصفتها بنتائج غير مرضية من القمة.

ذكرت وزارة الصحة في الهند، اليوم الاثنين، أنها سجلت 38 ألفًا و772 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وهو اليوم الثالث والعشرين على التوالي الذي تقل فيه الحالات عن 50 ألفًا. ووصل إجمالي عدد الحالات في البلاد حاليًا نحو 9.43 مليون إصابة بالمرض، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة؛ لكن عدد الحالات الجديدة التي يتم الكشف عنها يوميًا يقل منذ أن وصل لذروة في سبتمبر.

أخيرًا من صحيفة الشرق الأوسط، فقد تمنى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي لم يقر بعد بهزيمته في الانتخابات ويطعن في النتائج أمام القضاء، عن «تمنياته بالشفاء العاجل» للرئيس المنتخب جو بايدن، بعد إصابة الأخير بكسر في قدمه أثناء لعبه مع كلبه.

من جانبها قالت صحيفة عكاظ، أكد الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن رئيس شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عمر بن طلال حريري، استعداد قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي المخصصة لنقل الشحنات المبردة والمواد الطبية ومرافق الشحن في المطارات الرئيسية في جدة والدمام، لاستقبال لقاح فايروس كورونا بعد اعتماده، مشيرًا إلى وضع كافة الإمكانات والطاقات التشغيلية للمرافق الدوائية في حالة قصوى من الجاهزية لاستقبال ومناولة شحنات اللقاح بطريقة آمنة وسليمة.

وأوضح الحريري في حوار لـ«عكاظ» أن أسطول السعودية ساهم خلال الجائحة في نقل ١٢ مليون كيلوغرام من شحنات الأدوية والمواد الطبية منذ مارس الماضي حتى نهاية أكتوبر إلى المملكة ضمن 1767 رحلة عبر طائرات الشحن، فيما تم استخدام طائرات الركاب لأغراض الشحن والإمداد في 1080 رحلة.

وعلمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف في الرياض، نقضت حكما قضى بإدانة صحفي بالتشهير والإساءة لوزارة الصحة. وقررت المحكمة الجزائية في الرياض عدم إدانة الصحفي والتراجع عن حكم سابق، تضمن تغريم الصحفي ٥ آلاف ريال، ومصادرة جواله، وإغلاق حسابه في «تويتر»، واكتسب الحكم صفة القطعية.

وحول كورونا، قالت الصحيفة، إن خلال أقل من 24 ساعة من بلوغ عدد المصابين به حاجز 62 مليونًا، بدأ الفيروس يزحف بقوة صوب 63 مليونًا، وهي كارثة لا مناص منها، إذا نظرنا إلى التسارع الجنوني لتفشيه، وهو تفشٍّ لا يعترف بالحدود السياسية، ولا الجغرافية، ولا التبدلات المناخية.

فها هي ذي أمريكا يقترب عدد مصابيها من 14 مليونًا (13.61 مليون أمس الأحد). ولا بد من الإشارة إلى أن العدد الكلي لوفيات العالم بفايروس كوفيد-19 آخذ في الاقتراب من 1.5 مليون وفاة؛ إذ قفز أمس الأحد إلى 1.46 مليون وفاة.

وتفاقمت الأزمة الصحية في روسيا، إلى درجة أنها تخطت فرنسا من حيثُ عدد الإصابات، لتستعيد المرتبة الرابعة في العالم بنحو 2.24 مليون إصابة؛ فاندرت على الأثر فرنسا إلى المرتبة الخامسة عالميًا (2.21 مليون إصابة).

أخيرًا من عكاظ، فقد اعتبرت الصحيفة ، إنه ليس هناك رأيان في أن عملية اغتيال محسن زاده ، شرقي طهران، كشفت عن ضعف وهشاشة المؤسسة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية وسهولة اختراقها... وبحسب المعلومات الأمريكية المسربة فإن اغتيال زاده قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل، يضع الإدارة الديمقراطية أمام خيارات جديدة لم تكن في حسبانها.





وبحسب المعلومات المثيرة التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية عن إعلامي أحوازي، فإن عملية اغتيال زاده شارك فيها 62 شخصًا في خطة محكمة سرية تم الإعداد لها مسبقا، مشيرة إلى أن 12 من المجموعة المكلفة باغتيال زاده كانوا من رجال الأمن المؤهلين لعمليات الاغتيال في الخارج ومن القناصة.

ذكرت صحيفة الرياض، إنه قد أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.