المقاصة يطلب استعارة ثنائي ناشئي الزمالك

يعقد سيد مرعي وكيل اللاعبين جلسة مع عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك للحصول على موافقته على طلب نادي المقاصة باستعارة يوسف مرعي وخالد مصطفى ثنائي ناشئي الزمالك.





وكان المجلس السابق للزمالك وافق من قبل على إعارة الثنائي، ولكن إيقاف المجلس تسبب في تعطل الصفقة.





وينتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم بالاسكندرية استعدادا للقاء المقبل أمام الطلائع في نصف نهائي كأس مصر المقرر له غدا.





وقام الزمالك بتوفير حافلة جديدة للاعبين بعد تحطم الحافلة السابقة عقب لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي قد أصدرت قرارا بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى المخالفات المالية والإدارية التى رصدها تقرير لجان التفتيش على القلعة البيضاء .

وعينت وزارة الشباب والرياضة لجنة المؤقتة لادارة نادي الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى المخالفات أو انتهاء فترة المجلس المتبقية أيهما أقرب .

وتشكلت اللجنة القضائية التي تدير الزمالك من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من المستشار هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ، والمستشار محمد سيد عطية، المحام العام الأول.

وعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، اجتماعها الأول لتحديد أوليات العمل خلال الفترة المقبلة.

ويستقر أعضاء اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك صباح اليوم على موعد عقد الاجتماع سواء عصرا أو مساء اليوم بمقر النادي .





ويطمح نادي الزمالك فى المنافسة على لقب كأس مصر الذى يحمل لقبه من النسخة الماضية،والتأهل للمباراة النهائية، وقد تشهد مواجهته للأهلى مرة أخرى، فى حال نجح الأحمر فى تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى والتأهل إلى المباراة النهائية.





وبدأ الزمالك مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.