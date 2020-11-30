مجلس جامعة أسيوط يقر نظاما جديدا للامتحانات خلال الفصل الدراسي الحالي





وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تطبيق نظام الامتحانات الجديد " البابل شيت بمختلف المراحل الدراسية بكليات ومعاهد الجامعة" بدءا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 .





وقال الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ان مجلس شئون التعليم قرر في جلسته بتاريخ 22 نوفمبر الجاري تطبيق امتحانات البابل شيت " الصواب والخطأ واختيار واحد من متعدد " على مختلف الفرق الدراسية بالكليات والمعاهد وبعرض القرار على مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة اليوم وافق مجلس الجامعة على القرار .





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وأضاف غريب ان هذا النظام الجديد من الامتحانات يسمح بالتصحيح الالكتروني بإستثناء بعض المقررات في الكليات العملية التي تتنافى طبيعتها مع نظام التصحيح الإلكتروني ووفقا لما تحدده مجالس الأقسام والكليات.

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى إنه بالنسبة للكليات التي تكون الدرجة العظمى للمقرر 20 درجة، لا تقل الأسئلة عن 40 سؤال" نصف درجة للسؤال









ونوه نائب رئيس جامعة أسيوط إلى قيام أساتذة المقررات بكافة كليات ومعاهد الجامعة بإعداد بنوك أسئلة استرشادية للطلاب وإعلانها لهم قبل امتحانات الفصل الدراسي بشهر على الأقل.













وفي سياق أخر اجتمع الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة مع لجنة ممثلة عن المجلس الأعلى للجامعات وذلك للنظر في الوضع الراهن لبرنامج شعبة اللغة الانجليزية بكلية التجارة لتأهيله للاعتماد والجودة ، وضمت اللجنة الدكتور أحمد الخطيب رئيس فريق الزيارة وعضو فريق إدارة المشروعات ووحدة البرامج الخاصة بوزارة التعليم العالي ،والدكتورة سحر وهبي أستاذ الإعلام المتفرغ بكلية الآداب قسم إعلام جامعة سوهاج وعضو فريق الزيارة ، والدكتور حسن الهوارى عميد كلية العلوم السابق وعضو فريق إدارة المشروعات ، وضم الاجتماع كلٍ من الدكتور محمد عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عبدا للاه فراج المنسق الأكاديمي لشعبة اللغة الانجليزية ، والدكتور محمد عبد العظيم طلب المشرف الأكاديمي لبرنامج اللغة الانجليزية ، والدكتور أحمد أشرف عبد الحميد أستاذ مساعد بقسم المحاسبة .









وأوضح الدكتور عبد السلام نوير أن الهدف من الزيارة اعتماد برنامج شعبة اللغة الانجليزية بكلية التجارة وذلك لأنه يعد من أولى البرامج التعليمية التي نشأت في صعيد مصر حيث كانت تقبل بأعداد قليلة من الطلاب ولكن مؤخرا تزايد أعداد الطلبة بنسبة 30% ،منوهًا أن هذا البرنامج يحافظ على القواعد الخاصة بالدارسين فيجب على أعضاء هيئة التدريس أن يكون حاصلين على الماجستير والدكتوراه من دول ناطقة باللغة الإنجليزية ،فضلًا على أن يكون خريج الشعبة الانجليزية أن يستكملون دراساتهم العليا باللغة الانجليزية وليس العربية وذلك لتطوير العملية التعليمية مقارنة بالجامعات الأخرى.









كما أشار الدكتور محمد عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة تعمل على تقديم برامج أكاديمية مميزة تضاهي في جودتها البرامج العالمية وتؤهل الطلاب للمنافسة بشكل قوي ومتميز في سوق العمل المحلية والدولية ، فضلًا عن تطوير البرنامج التعليمي ، مؤكدًا أنه على أرض الواقع خريج شعبة اللغة الانجليزية يضاهي خريج بعض الجامعات الأخرى سواء كانت مصرية أو عالمية



