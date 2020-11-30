أسباب وأعراض التهاب الأوعية الدموية

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ووفقا لما ذكره موقع " medicinenet " نقدم لكم اهم المعلومات التي يجب معرفتها عن التهاب الأوعية الدموية.

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تتكون الأوعية الدموية من الشرايين التي تمرر الدم الغني بالأكسجين إلى أنسجة الجسم والأوردة التي تعيد الدم المستنفد من الأكسجين من الأنسجة إلى الرئتين للحصول على الأكسجين، يتميز التهاب الأوعية الدموية بالتهاب وتلف في جدران الأوعية الدموية المختلفة.





وفقا لما ذكره موقع " medicinenet" يتم تحديد كل من أمراض التهاب الأوعية الدموية من خلال أنماط معينة لتوزيع تورط الأوعية الدموية ، ومشاركة الأعضاء بشكل خاص ، وتشوهات الاختبارات المعملية. كمجموعة ، يشار إلى هذه الأمراض باسم vasculitides.

تضمن أمثلة التهاب الأوعية الدموية ما يلي:





مرض كاواساكي، ومرض بهجت، والتهاب الشرايين العقدي ، والتهاب الشرايين تاكاياسو، ومتلازمة شيرج ستروس ، والتهاب الشرايين ذو الخلايا العملاقة (التهاب الشرايين الصدغي) ، وفرفرية هينوخ شونلاين، والالتهابات (مثل التهاب الكبد B ) ، والتعرض للمواد الكيميائية (مثل الأمفيتامينات والكوكايين) ،الأدوية ، السرطان (مثل الأورام اللمفاوية و المايلوما المتعددة )، والأمراض الروماتيزمية (مثل التهاب المفاصل الروماتيزمي و الذئبة الحمامية الجهازية )، أعراض التهاب الأوعية الدموية.





تختلف أعراض التهاب الأوعية بشكل كبير من شخص لآخر ، وتعتمد في ذلك على الأعضاء المصابة بالتهاب الاوعية الدموية ودرجة شدة الالتهاب ، بشكل عام ، يتسبب التهاب الأوعية الدموية في الشعور بالإرهاق والشعور بالضيق،في بعض الاحيان يتسبب التهاب الأوعية الدموية في ضعف و فقدان الوزن بصورة ملحوظة ، وحينما يصيب الجلد يتسبب في طفح جلدي وتغير في لون الجلد وتقرحات، وعندما يصيب العضلات يسبب آلامًا في العضلات، وعندما يصيب الجهاز التنفسي ضيق في التنفس و السعال، و قصور القلب الاحتقاني، و يسبب الصداع ، والارتباك ، والمضبوطات ، السكتة الدماغية ، والشلل، وخدر، و الدوار، و يصيب الكلى الفشل الكلوي .



