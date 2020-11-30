ننشر أسماء الفائزين فى انتخابات النواب بأسيوط .. مستندات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين الفائزين من الجولة الثانية فى المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة أسيوط.





وأكدت الهيئة الوطنية فوز 12مرشح فى 4 دوائر بمحافظة أسيوط، بعد المنافسة الشرسة مع 14 مرشح، وشهدت حولة الاعادة في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.





جاء ذلك فى بيان اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات وأكدت الهيئة أن 220 مرشح تنافسو على 110 مقعد بالنظام الفردى، وتلقى الجهاز التنفيذى محاضر الحصر العددى لسائر اللجان الفرعية والعامة فى انتخابات الداخل وأصوات المصريين بالخارج، ونظرت الهيئة جميع التظبمات وعددها 50 تظلما وانتهت بقراراتها فيها الى عدم القبول بعضها شكلا ورفض البعض الاخر موضوعا.





وتابعت الهيئة ان الانتخابات تابعها 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلتين الاولى والثانية، وجولات الاعادة وأن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط وقنا والوادى الجديد وسوهاج والاقصر واسوان والاسكنرية ومرسى مطروح والبحيرة وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.





وكانت جولة الإعادة فى محافظة الجيزة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وشهدت جولة الإعادة فى بنى سويف في دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.





وجاءت الاعادة في محافظة الفيوم فى دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين، وفي محافظة المنيا في دائرة ملوي بين 6 مرشحين، وفي دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفي دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين





وفي محافظة الوادي الجديد، جرت جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما جرت جولة الإعادة في محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفي دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفي دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفي دائرة جرجا بين 4 مرشحين وفي دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفي دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفي دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفي دائرة البلينا بين 4 مرشحين.





وجرت جولة الإعادة في محافظة قنا، بدائرة نجع حمادي بين 6 مرشحين، وفي دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفي دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبو تشت بين 4 آخرين.





وفي محافظة الأقصر جرت الإعادة بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، فيما شهدت محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين في دائرة كوم أمبو، وفي دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفي دائرة أدفو بين مرشحين اثنين.





وشهدت محافظة الاسكندرية المنافسة بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزة، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين في دائرة سيدي جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.





وشهدت محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسي بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاي البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، وفي محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.





ونشرت الهيئة اسماؤ الفائزين وجاؤو كالتالى: