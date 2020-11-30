رئيس الوزراء الإثيوبي يهدد باغتيال عائلات زعماء تيجراي

لمح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بقتل زعماء إقليم تيجراي وعائلتهم، بعد تأكيده أنه يعلم أماكن اختبائهم عقب سيطرة قوات الجيش الإثيوبي على ميكيلي عاصمة الإقليم.





وقال آبي أحمد في جلسة استماع أمام البرلمان إنه يتم تعقب قادة إقليم تيجراي الفارين، مشيرًا إلى أنهم "في مرمى" نيران الجيش الفدرالي الإثيوبي.





وأضاف آبي أحمد أن "الجيش يعرف مكان تواجد قادة تيجراي لكن قواتنا امتنعت عن مهاجمتهم ليلا "لأنهم أخذوا معهم زوجاتهم وأطفالهم وجنودنا الأسرى".





وأكد آبي أحمد أن "ذلك لن يستمر"، في إشارة منه إلى إمكانية تصفية زعماء الإقليم وعائلاتهم.





وأعرب المجتمع الدولي مرارا عن قلقه حيال تداعيات العملية العسكرية على المدنيين، وتحدثت الأمم المتحدة عن احتمال حصول "جرائم حرب".



