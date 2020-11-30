طبيب: لقاح فايزر هو الأفضل للحد من انتشار كورونا .. فيديو

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بالقصر العينى ، إن صراع العالم وصراع البزنس للحصول على فيروس كورونا يكملان بعضهما وهذا ليس المهم، لكن المهم ما هو أكثر تطعيم آمن لفيروس كورونا ويكون تطعيما آمنا ومثاليا.









وأضاف عمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى علي قناة صدى البلد ، أن التكنولوجيا الحديثة ساعدت علي وجود لقاحات لفيروس كورونا في وقت قياسي، مؤكدا أن المرحلة الثالثة التي يمر بها اى لقاح تأخذ وقتا كبيرا ولكنها اختصرت إلى حد كبير .









وأوضح ، أن اختصار الوقت كشف درجة فاعلية التطعيمات، لافتا إلى أن كفاءة العديد من التطعيمات زادت عن 90 % ولقاح اكسفورد تم عمله بطريقة مختلفة عن لقاح فايزر، مؤكدا ان اللقاح الافضل للاستخدام الان هو لقاح شركة فايزر .









وعرضت قناة "العربية"، فيديو يظهر الاستعداد لساعة الصفر على بداية المعركة ضد فيروس كورونا وذلك بتجهيز طائرات "يونايتد ايرلاينز" الأمريكية لنقل آلاف الجرعات من لقاح "فايز" الذي ثبتت فاعليته في تقليل آثار فيروس كورونا.









وأضاف الفيديو، أن عقار فايزر سيتم تجميعه في مراكز حول العالم بهدف تسريع عملية التوزيع لاحقا، وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن تلك هي الرحلات الأولية ضمن سلسلة من عملية توريد واسعة يتم التخطيط لها لمواجهة أي صعوبات أو تحديات قد تعترض إيصال اللقاح.









وأوضح الفيديو أن الشركة أكدت أنها حصلت على إذن خاص من هيئة الطيران الفيدرالية لحمل كميات كبيرة من الجليد الجاف الذي يعتبر أساسيا في نقل اللقاح حيث يجب تخزينه عند 70 درجة تحت الصفر.









وتابع الفيديو أن مراكز التجميع النهائية للقاح شملت عدة مناطق، مؤكدا أن رحلات اللقاح تأتي قبل برنامج التلقيح الشامل المتوقع بدؤه في أواخر ديسمبر 2020.









وبدأ الطيران الأمريكي تسيير رحلات مكثفة لبدء عملية توزيع لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، بينما تنتظر دول العالم صدور موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والجهات التنظيمية الأخرى، لبدء عملية التطعيم باستخدام اللقاح الواحد.









وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها أن شركة "يونايتد إيرلاينز" بدأت منذ يوم أمس الجمعة، تسيير رحلات طيران لنقل شحنات من لقاح شركة "فايزر" إلى بعض مراكز التوزيع.









وأوضحت الصحيفة أن تلك الرحلات الأولية هي واحدة من سلسلة رحلات التوريد العالمية التي يتم التجهيز لها، لمواجهة التحدي اللوجيستي المتمثل في توزيع لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19".









وتأتي الخطوة استعدادا للبدء الفوري في عملية توريد اللقاح إلى دول العالم، فور صدور موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والسلطات الصحية في البلدان الأخرى.









وقالت الصحيفة إن "يونايتد إيرلانز" ستقوم بتسيير رحلات مستأجرة بين مطاري شيكاغو وبروكسل كجزء من عملية شحن جوية جماعية للقاح، بموافقة هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية.









وأضافت في تقريرها أن السلطات المعنية سمحت لشركة "يونايتد إيرلاينز" بتخزين كميات مضاعفة من الجليد الجاف على متن الطائرات، للحفاظ على اللقاح الذي يجب تخزينه في درجة تصل إلى 70 تحت الصفر.









وأوضحت أن شركة "فايزر" قامت بزيادة سعة التخزين في عدد من مواقع التوزيع المختلفة في بلجيكا، كما تخطط لإنتاج وتوزيع المزيد من الجرعات لدول أوروبا عن طريق مواقع تابعة لشركة "بيونتيك" الشريك الألماني لفايزر.









وأشارت الصحيفة إلى أن شركات الطيران الأخرى بدأت أيضا الاستعداد لعملية الشحن الجوي للقاح فايزر في المستقبل القريب، فور صدور الموافقة الرسمية من السلطات الأمريكية.









وأثبت لقاح "فايزر" الأمريكية المضاد لكورونا فعالية بنسبة تزيد عن 90%، بعد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، كما تعاقدت الشركة لتوزيع وتوريد ملايين من جرعات اللقاح المنتظر خلال العام المقبل.