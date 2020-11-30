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فن

بمحافظة سوهاج .. أحمد داش يكشف عن كواليس مسلسل نسل الأغراب

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:06 م
أحمد داش وأحمد مالك
أحمد داش وأحمد مالك فى مسلسل نسل الاغراب
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان احمد داش صورا من كواليس مسلسل "نسل الاغراب" والذى من القرر ان يعرض فى رمضان المقبل. 

وعلق احمد داش على الصور قائلا : "مع حبايبنا وأهلنا في الصعيد اللى شالونا فوق راسهم أهل بيت الكاشف من قرية كوم شقاو بمحافظة سوهاج".

شارك المخرج محمد سامي جمهوره بصورة من كواليس تصوير مسلسل نسل الاغراب المقرر عرضة في رمضان 202‪1.

وظهر بالصورة الممثل الشاب أحمد مالك وأحمد داش، وعلق محمد سامي قائلا: "اولادي حمزه الغريب و سليم الغريب في سوهاج بيذاكرو ويستعدوا لتصوير مسلسل نسل الأغراب". 

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين ومقرر بدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقدم مي عمر زوجة المخرج محمد سامي  البطولة النسائية فى مسلسل "نسل الأغراب" أمام أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتقدم مى شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

يذكر أن محمد سامي أخرج مؤخرا مسلسل "البرنس" في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
بمحافظة سوهاج .. أحمد داش يكشف عن كواليس مسلسل نسل الأغراب
بمحافظة سوهاج .. أحمد داش يكشف عن كواليس مسلسل نسل الأغراب
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