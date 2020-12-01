دراسة: الإغماء وفقدان التوازن مصير مرضى حساسية الجلوتين

كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون في مستشفى شيفيلد، ان حساسية الغلوتين الناتجة عن تناول الخبز والمكرونات وبعض الحبوب، يمكن ان تنتج عنها نوبات الدوار وفقدان التوازن والإغماء.
وافاد الباحثون، ان حساسية الجلوتين تؤثر على ملايين البريطانيين، وتسبب لهم في هذه الأعراض دون الربط ما بين هذه الأعراض وإصابتهم بالحساسية، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وافاد الباحثون، ان حساسية الجلوتين تؤثر على ملايين البريطانيين، وتسبب لهم في هذه الأعراض دون الربط ما بين هذه الأعراض وإصابتهم بالحساسية، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واضاف الباحثون، انه يمكن استبعاد الأسباب الشريرة مثل السرطان أو السكتة الدماغية ، فإن تقلبات ضغط الدم يمكن استبعادها، حيث ارجع الباحثون إلى ان هذه الشعور بالدوار وفقدان التوازن والإغماء قد تكون احد الأعراض الرئيسية لـ حساسية الجلوتين.
وافاد الباحثون، ان حساسية الجلوتين تنتج مع تناول الخبز والمكعرونة والحبوب، حيث ان الجلوتين هو عبارة عن بروتين موجود بداخلها، ولأسباب غير مفهومة تمامًا ، يتأثر الجهاز المناعي استجابةً للغلوتين في الطعام ويهاجم أجزاء من الدماغ مما يتسبب في ظهور الاعراض السابق ذكرها .
وتابع الباحثون، انه يمكن في الحالات الشديدة أن يعاني المرضى من أعراض تشبه السكتة الدماغية مثل صعوبة الكلام والمشي وحتى الشلل، من المثير للقلق أنه غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين حالات أخرى ، مما يحرم المرضى من العلاج البسيط والفعال عبر اتباع نظام غذائي خال من الغلوتين.
واوضح الباحثون، ان نتائج الدراسات الحديثة اكدت إن الامتناع عن الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين يمكن أن يعكس الأعراض، ولكن إذا تُرك دون علاج ، فقد يتسبب في الحالات الشديدة في تلف دائم في الدماغ ، مما يؤدي إلى إعاقة مدى الحياة.
واشار الباحثون، إلى يبحث الاختبار الكاشف عن حساسية الجلوتين عن البروتينات في الدم التي يفرزها الجهاز المناعي للمصابين بعد تناول طعام يحتوي على الغلوتين؛ حيث يمكن للمرضى بعد ذلك اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين ، ووقف الأعراض وعكس تلف الدماغ الجسدي في معظم الحالات.
واكد الباحثون، انه يرتبط ترنح الغلوتين ارتباطًا وثيقًا بمرض الاضطرابات الهضمية ، وهو مرض مرتبط بالجلوتين يؤثر على 600000 بريطاني على الأقل ويسبب التهابًا مؤلمًا في الأمعاء.
واستطرد الباحثون، ان مرضى الاضطرابات الهضمية أكثر عرضة للإصابة بترنح الغلوتين أكثر من الأشخاص الأصحاء 16 مرة ، ويعتقد أن المشكلتين ناتجة عن نفس الخطأ الجيني.
ولكن الخبراء يقولون إنه من الممكن أن تعاني من ترنح الغلوتين دون أن تعاني من أي أعراض في القناة الهضمية ، ولهذا السبب لا يتم اختبار المرضى في كثير من الأحيان لمعرفة الحالة المتعلقة بالنظام الغذائي.
وقال البروفيسور ماريوس هادجيفاسيليو ، طبيب الأعصاب في مركز شيفيلد أتاكسيا ، إنه يجب على جميع الأطباء ملاحظة حساسية الجلوتين عند تشخيص المرضى الذين يعانون من مشاكل في التوازن، ولكن حتى الآن لم يكن هناك اختبار تشخيصي واضح لتحديد الحالة.