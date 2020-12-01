دراسة: الإغماء وفقدان التوازن مصير مرضى حساسية الجلوتين

ولأسباب غير مفهومة تمامًا ، يتأثر الجهاز المناعي استجابةً للغلوتين في الطعام ويهاجم أجزاء من الدماغ مما يتسبب في ظهور الاعراض السابق ذكرها .

من المثير للقلق أنه غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين حالات أخرى ، مما يحرم المرضى من العلاج البسيط والفعال عبر اتباع نظام غذائي خال من الغلوتين.

يمكن للمرضى بعد ذلك اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين ، ووقف الأعراض وعكس تلف الدماغ الجسدي في معظم الحالات.

واوضح الباحثون، ان نتائج الدراسات الحديثة اكدت إن الامتناع عن الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين يمكن أن يعكس الأعراض، ولكن إذا تُرك دون علاج ، فقد يتسبب في الحالات الشديدة في تلف دائم في الدماغ ، مما يؤدي إلى إعاقة مدى الحياة.

واكد الباحثون، انه يرتبط ترنح الغلوتين ارتباطًا وثيقًا بمرض الاضطرابات الهضمية ، وهو مرض مرتبط بالجلوتين يؤثر على 600000 بريطاني على الأقل ويسبب التهابًا مؤلمًا في الأمعاء.





واستطرد الباحثون، ان مرضى الاضطرابات الهضمية أكثر عرضة للإصابة بترنح الغلوتين أكثر من الأشخاص الأصحاء 16 مرة ، ويعتقد أن المشكلتين ناتجة عن نفس الخطأ الجيني.





ولكن الخبراء يقولون إنه من الممكن أن تعاني من ترنح الغلوتين دون أن تعاني من أي أعراض في القناة الهضمية ، ولهذا السبب لا يتم اختبار المرضى في كثير من الأحيان لمعرفة الحالة المتعلقة بالنظام الغذائي.



