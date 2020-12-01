الأحد المقبل.. امتحانات المستوى الثالث بـ آداب عين شمس

واستطردت ،أن أمتحانات المستوي الاول تستمر ل 25 من ديسمبر وذلك لضمان تعود الطلاب علي شكل الإمتحانات ، مؤكدة علي سرعة دفع المصروفات بشئؤن التعليم والطلاب الخاصة بالكلية،مشيرة الي مد دعم الكتب للطلاب غير القادرين حتي الانتهاء من الأوراق المطلوبة وقال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له إن كلية الآداب مُستعدة لاستقبال أي موجة جديدة من فيروس كورونا.





ولفت إلى أن الكلية تتخذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب للحد من انتشار العدوى وذلك بالالتزام بارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس والحفاظ على التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة بالمداخل الرئيسية.





اقرا ايضا : عميد آداب القاهرة: امتحانات الميدتيرم على منصة البلاك بورد تسير بشكل جيد

وأضاف "مرتضى" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه في حالة تطور الظروف الراهنة سنعتمد بشكل اساسي على التعليم الهجين والمنصات الإلكترونية، مشيرًا إلي امكانية استبدال امتحانات الميدترم بأبحاث الكترونية كما حدث بالعام الماضي مؤكدًا على أهمية الحفاظ على صحة الطلاب وأهاليهم

اقرا ايضا : عميد حاسبات حلوان: متابعة دقيقة لامتحانات الميدتيرم وسط إجراءات احترازية مشددة.. صور

وأكد عميد كلية الآداب بعين شمس على وجود نظام التكافل الاجتماعي الذي يتيح للطلاب شرائح مجانية لتوفير الانترنت لغير القادرين وتخفيض المصروفات الدراسية، مشددا على تعاون الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس لحل جميع العقبات التي تواجههم.

وأوضحت وكيل شئؤن آداب عين شمس أن الامتحان في شكل اسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقالي يؤدية الطالب في غصون ساعة واحدة وذلك لتسهيل عملية الامتحانات علي الطلاب وتقليل وقت وجود الطالب داخل قاعة الامتحان ، لافتةً الى تسهيل عملية التصحيح علي اعضاء هئية التدريس