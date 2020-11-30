عميد حاسبات حلوان: متابعة دقيقة لامتحانات الميدتيرم وسط إجراءات احترازية مشددة

صرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان لـ صدى البلد أن امتحانات الميدتيرم تسير بشكل منتظم وبدون أى مشاكل وسط إجراءات احترازية مشددة لكل المراحل .

وأكد أنه يتابع سير الامتحانات بمروره على كافة اللجان الامتحانية وتأكيده على عملية تطهير وتعقيم القاعات واللجان قبل وبعد آداء الامتحانات ، وأنه لم يرصد حتى الآن أى شكوى من الطلاب أو أى مخالفات فى اليوم الثانى من امتحانات الميدتيرم والتى ستستمر حتى نهاية هدا الأسبوع.

وكان الدكتور أسامة إمام صرح بأن الكلية سوف تقيم امتحانات الميد تيرم للعام الدراسى 2020 /2021 بداية من 29 نوفمبر، لجميع المراحل فى موعدها هذا العام.

وأضاف د. أسامة إمام لـ صدى البلد أن الكلية تعقد امتحانات الميد ترم لجميع المراحل بمقر الكلية لأنها تعد الأهم، موضحا أن من طبيعة الكلية عدم وجود كثافات طلابية كبيرة يساعدها ويسهل تنظيم الامتحانات بها وإجراء تباعد اجتماعي بين الطلاب.

وأكد إمام أن امتحانات الميد ترم تقام فى موعدها ، فى مقر الكلية وسط إجراءات احترازية مشددة من الجامعة من تعقيم وتطهير دائم ومستمر للقاعات والمدرجات للتصدى ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنه شدد على الطلاب والعاملين بالكلية اتخاذ الإجراءات الاحترازية ويمنع على الطلاب او العاملين خلع الكمامة أثناء فترة التواجد فى الكلية .

كان الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان صرح أن الكلية لم ترصد وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين طلاب الكلية، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم وطبيعي وبدون أي معوقات.

وأوضح الدكتور أسامة في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد " أن الكلية حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بين طلابها وبين العاملين في الكلية وان الكلية لن تقوم بتقليل أعداد الطلاب أو تقسيمهم وان الكلية لا تعاني من كثافة الطلاب مثل بعض الكليات الأخرى مثل الآداب و الحقوق وان الكلية تطبق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب ويساعدها على ذلك عدد الطلاب القليل في الكلية.

من جانبها أطلقت الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة المعسكرات بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد وبدأت لجان الانشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.