الدور على ترامب.. نشر فضائح الرؤساء بعد مغادرة البيت الأبيض عادة أمريكية أصيلة

جرت العادة في الولايات المتحدة أنه بعد مغادرة أي من الرؤساء المكتب البيضاوي تظهر فضائح إلى العلن، وهو المتوقع حدوثه بعد رحيل دونالد ترامب الذي خسر الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، حيث سيتسلم الأخير مهامه في يناير المقبل.





وفي تقرير لصحيفة "أتلانتيك" الأمريكية، قالت إنه لم يتهم أحد من قبل الرئيس المنتهية ولايته بأنه يمتلك شخصية معقدة. "أكد سلوكه في منصبه وجهة النظر الشائعة ، التي بالكاد يجادلها حتى حلفاؤه ، بأنه نرجسي ضحل ، أعمى أو غير مبالٍ بالآداب العامة ، مع تحكم ضعيف في الانفعالات وخط انتقامي. قد تروعك محاولته غير المجدية للتخلص من الهزيمة الانتخابية ، لكنها على الأرجح لن تفاجئك".





ومع ذلك، لمجرد أننا نعرف أشياء سيئة عن الرئيس الخامس والأربعين، لا تفترض أنه لم يتبق شيء سيئ لنعرفه مستقبلا. يحب الصحفيون التظاهر بأنهم يعرفون كل شيء عن الرئيس في الوقت الحالي، لكن معلومات الصحفيين لا تكتمل أبدًا. هناك دائمًا المزيد لمعرفته، ونادرًا ما يكون ذلك مطمئنًا.





وودرو ويلسون - الرئيس 28





لم يكن لدى الأمريكيين أي فكرة إلا بعد أن ترك منصبه عام 1921، كيف كان وودرو ويلسون يعتمد بالكامل على زوجته، إديث، بعد أن أصيب بجلطة دماغية في سبتمبر 1919؛ لقد انتظرت عقدين من الزمن لتقر في مذكراتها، بناءً على تعليمات من أطباء ويلسون، بأنها قد أخفت اتصالاته المكتوبة مع أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ.





جون كينيدي - الرئيس 35





لم يعرف الأمريكيون إلا بعد عقد من وفاته أن جون كينيدي، وهو رجل عائلة ليس مخلصًا جدًا، أنه شارك العشيقة نفسها (بالتتابع إن لم يكن بالتزامن) مع زعيم عصابات المافيا المنظمة في شيكاغو، سام جيانكانا. الذي جندته وكالة المخابرات المركزية. واحدة من عدة مؤامرات لاغتيال الزعيم الكوبي فيدل كاسترو.





ريتشارد نيكسون - الرئيس 37





ثم هناك ريتشارد نيكسون. عرف الأمريكيون الكثير من الأشياء المخزية عن نيكسون بفضل تحقيق "ووترجيت" الذي أدى إلى استقالته. ولكن بعد أن ترك منصبه فقط علمنا، على سبيل المثال، أن نيكسون أمر أحد مساعديه بتجميع قائمة باليهود الذين عملوا في مكتب إحصاءات العمل حتى يتمكن من تخفيض درجات بعضهم.





يمثل نيكسون المعيار الذهبي في صدمة ما بعد الرئاسة. بعد عقود من مغادرته المكتب البيضاوي، تتدفق الإشاعات التي تثير اللهاث من شرائط البيت الأبيض وغيرها من الوثائق. في الآونة الأخيرة في سبتمبر ، كشف عالم السياسة في جامعة برينستون غاري باس أن الرئيس الذي هندس عام 1971 ميلا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعيدًا عن الهند ونحو المجلس العسكري القمعي في باكستان أخبر مساعديه أنه وجد النساء الهنديات منفرات جنسيًا.





كانت الهند في ذلك الوقت الدولة النادرة التي تقودها امرأة، رئيسة الوزراء إنديرا غاندي. كانت غاندي قد أغضبت نيكسون من خلال تعزيز علاقات الهند مع الاتحاد السوفيتي بينما كانت تستعد لخوض حرب مع باكستان لدعم تمرد في شرق باكستان، التي أصبحت فيما بعد دولة بنجلاديش المستقلة. في ذلك الوقت، كان من الواضح تمامًا أن نيكسون ومستشاره للأمن القومي، هنري كيسنجر، اعتبروا أن ذبح الباكستانيين للبنغال هو عرض جانبي للحرب الباردة. لكن كان على الأمريكيين أن ينتظروا نصف قرن ليكتشفوا المكون النفسي الجنسي في السياسة الواقعية لنيكسون بدم بارد.





"بلا شك، أكثر النساء غير الجذابات في العالم هن النساء الهنديات" يمكن سماع نيكسون وهو يقول ذلك في شريط مسجل في يونيو 1971 أن مكتبة ومتحف ريتشارد نيكسون الرئاسي أصدرت استجابة لطلب برفع السرية. "هؤلاء الناس الأكثر انعدما للجنس، لا شيء. أعني، الناس يقولون ، "ماذا عن الأفارقة السود؟" حسنًا، يمكنك أن ترى شيئًا، الحيوية، هناك. أعني، لديهم القليل من سحر الحيوانات. لكن يا الله، هؤلاء الهنود، مثيرون للشفقة ".





لم يكن هذا الحديث الدنئ العنصري مجرد سقطة لحظية، فخلال فترة استراحة في قمة نوفمبر 1971 مع غاندي، عاد نيكسون إلى الموضوع قائلًا، "بالنسبة لي ، لقد أصابوني بالبرود. كيف بحق الجحيم يثيرون الآخرين يا هنري؟ أخبرنى". وأرد جملة جديرة بالتحليل التاريخي الجاد:"إنهم مثيرون للاشمئزاز ومن السهل أن تكون قاسيًا معهم". (يمكن سماع كيسنجر، الذي أكد دائمًا، بشكل زائف، أنه لم يشجع تصريحات نيكسون الصاخبة المتعصبة، في هذه الأشرطة وهو يحرض على رئيسه).





واشارت "أتلانتيك" أن لم يكن من المفاجئ أن يكون نيكسون الذي يقول تصريحات متعصبة في العلن أن يقول ما هو أسوأ في الخفاء، الأمر نفسه ينطبق على ترامب.





نعم، على الأرجح، قال تيموثي نفتالي، مؤرخ في جامعة نيويورك، كان مديرًا لمكتبة نيكسون من عام 2006 إلى عام 2011، إنه من المحتمل ألا يترك ترامب وراءه إرثًا ثريًا مثل نيكسون، لأن لا أحد كان مثل نيكسون، الذي أصبح مذهبا مستقلا بذاته "النيكسونية..النيكسونيا".





أوضح نفتالي أن الأجيال القادمة استفادت من ظروف غير قابلة للتكرار في حالة نيكسون:





1- احتفظ نيكسون بسجلات دقيقة (بما في ذلك تلك الأشرطة الصوتية الشهيرة) لأنه كان طالبًا مخلصًا للتاريخ. ترامب ليس كذلك.





2- افترض نيكسون، عن طريق الخطأ، أنه يمكنه التخلص من الأشياء المروعة من السجل الرسمي لأن القانون منحه الملكية والسيطرة على سجلاته الرئاسية.





ما لم يكن نيكسون يعرفه هو أن سلسلة من قرارات المحكمة والتغييرات التشريعية ردًا على ووترجيت ستغير القواعد الحالية. من حيث الجوهر، قررت الحكومة أن السجلات الرئاسية ليست ملكًا للرؤساء السابقين، كما كان يُحكم عليهم دائمًا من قبل، ولكن ملكًا للجمهور.





من الآن فصاعدًا، سيتم التحكم فيها، مع بعض البدلات للمراسلات الشخصية، من قبل الأرشيف الوطني. كان كل رئيس منذ نيكسون يقظًا، كما لم يكن نيكسون، تلك الأجيال القادمة كانت تستمع. على الرغم من أنه من الصعب تخيل ذلك الآن، ستكون هناك يومًا ما مكتبة ترامب، ولن يديرها ترامب ونسله ولكن من قبل المحفوظات الوطنية.





إن فهم ترامب المفترض للطريقة التي تُلعب بها اللعبة الآن لا يعني أننا لن نمتلك بعض القدرة على التنصت على إدارته. في السنوات الأخيرة ، سهلت برامج التعرف على الصوت إنشاء نصوص شبه حرفية لـ "المذكرات" أو مذكرات المحادثات الهاتفية الرئاسية التي أجراها المسؤولون المناوبون في غرفة العمليات. كانت مذكرة لمحادثة ترامب في يوليو 2019 مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول التحقيق مع هانتر بايدن ("أود منك أن تقدم لنا معروفًا رغم ذلك") التي أدت إلى بدء إجراءات عزله.





النهاية سنرى مذكرات ترامب الأخرى، على الرغم من أن نشرها من المحتمل أن يتباطأ بسبب مزاعم الأمن القومي مع بعض الحظ، سنتمكن أيضًا من رؤية النصوص الأولية التي تم إنتاجها بواسطة برنامج التعرف على الصوت. لكن هذه لن تكون معادلة لنصوص أشرطة نيكسون، لأن التعرف على الصوت لا يلتقط صوت الرئيس بل صوت الضابط المناوب وهو يكرر ما سمعه للتو. إلى جانب ذلك ، قال موظف سابق في مجلس الأمن القومي لصحيفة "واشنطن بوست" في سبتمبر 2019 إن المعينين السياسيين من قبل ترامب في مجلس الأمن القومي، بعيدًا عن الممارسة السابقة ، قاموا بشكل روتيني بتعديل أشياء خاطئة أو مسيئة بشكل صارخ كان الرئيس يصرح بها في محادثات مع قادة أجانب.





سيكون الوصول إلى السجل الوثائقي مقيدًا باعتبارات أخرى أيضًا. بموجب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، لا يجوز للأرشيف الوطني منح الجمهور حق الوصول إلى الوثائق الرئاسية لمدة خمس سنوات. يُمنح الرؤساء السابقون حرية كبيرة - أكثر من اللازم حقًا - لتقييد الوصول إلى أنواع معينة من السجلات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن القومي والمسائل الطبية. وهذا يعني أنه قد يستغرق بعض الوقت قبل أن نكتشف ما الذي دفع ترامب لزيارة غير مبررة بعد ظهر السبت إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في نوفمبر 2019. (قال البيت الأبيض إن ذلك كان جزءًا من "الفحص البدني السنوي الروتيني" ، التفسير الذي خلصت إليه الصحافة على الفور كان كذبًا).





صعوبة أخرى تتمثل في عادة ترامب المكتسبة عندما كان يعمل في مجال العقارات، بتمزيق المستندات. على الأقل من الناحية النظرية، هذا مخالف للقانون. أفادت "بوليتيكو" بأن سولومون لارتي وريجينالد يونج جونيور، وهما مسؤولان مهنيان في إدارة السجلات في البيت الأبيض، قاما لفترة من الوقت بجمع أوراق المهملات من المكتب البيضاوي والمقر الرئاسي وقام سكوتش بتسجيل المستندات الممزقة معًا مرة أخرى. لكن في ربيع عام 2018، تم فصلهم بشكل مفاجئ وصاروا خارج أراضي البيت الأبيض من قبل عملاء الخدمة السرية. لا يعرف ما إذا كان أي تسجيل سكوتش استمر بعد ذلك.

أشار نفتالي إلى أنه "من الصعب جدًا إتاحة تسجيل لم يعد موجودًا بعد الآن."



