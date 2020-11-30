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حوادث

القبض على سلمى الشيمي فتاة «سيشن الأهرامات»

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:39 م
سلمى الشيمي
سلمى الشيمي
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محمد صبرى
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سلمى الشيمي فتاة سيشن الأهرامات، بعدما أثارت ردود فعل غاضبة عقب نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بالتصوير داخل المنطقة الأثرية دون تصريح وبملابس تسئ لقيم المجتمع المصرى. 

ونجح رجال الأمن بالقاهرة من القبض على مصور «سيشن الأهرامات» أثناء تواجده في منطقة حلوان.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت صورا تم تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي ملابس تحمل الطابع الفرعوني بجوار هرم سقارة.

وأشارت مصادر أمنية إلي مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد موعد دخول الفتاة للمنطقة ومناقشة قوة التأمين في ذلك التوقيت حول التقاطها تلك الصور، كما تجري تحريات موسعة بالتنسيق مع مباحث الجيزة للوصول إلي هوية المصور.

ومن جانبه ، أحال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الواقعة إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، حرص وزارة السياحة والآثار الدائم، على الحفاظ على الأماكن الأثرية، وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية؛ سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير .

وقال مصدر مسئول بمنطقة سقارة الأثرية، إن وزارة الآثار تجري تحقيقًا حول واقعة ظهور فتاة “موديل” ترتدي ملابس فرعونية في منطقة هرم سقارة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في “فوتوسيشن” مرتدية الزى الفرعوني مشيرا إلي إن الصور المتداولة لفتاة تدعى “سلمى الشيمي”، عارضة أزياء، هي صور حقيقية، والتقطت بالفعل منذ 4 أيام أمام الهرم المدرج بمنطقة سقارة.

وأضاف المصدر، أن الفتاة دخلت منطقة هرم سقارة كأنها زائر عادي، مرتدية عباءة سوداء، لتزيل هذه العباءة وتكشف عن اللبس الفرعوني والزى عبارة عن شريط يحيط بوسط الجسم ويتدلى طرفاه من الأمام، قطع من قماش التيل الأبيض تلتف حول الجسد، وتصل فوق الركبتين بقليل من الخلف والأمام، تشد ويتدلى طرفاها من الأمام.

واستطرد: “حصل خداع للأثريين بالمنطقة، عشان هما كانوا قاطعين تذاكر عادية جدا”، لافتًا إلى أن الوزارة غاضبة جدا وجار التحقيق في الواقعة.

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