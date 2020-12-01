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فن

فى عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة رانيا يوسف

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل اليوم الفنانة رانيا يوسف اليوم بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 1 ديسمبر 1973، وتعد واحدة من أهم الفنانات على الساحة الفنية حاليا، بعد أن نجحت فى تقديم عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة .

وحصلت "رانيا" على ليسانس آداب - قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، ثم عملت بعد ذلك كعارضة أزياء، كما ظهرت فى عدد من الإعلانات، لتشارك بعدها فى بعض الأعمال الدرامية من أبزرها مسلسل "عائلة الحاج متولي"، والذى جذب أنظار المنتجين اليها.

وقد كشفت رانيا يوسف قبل أقل من عام فى احد البرامج التليفزيونية عن عمرها، حيث أكدت أنها تبلغ 46 عاما، أى أنها أكملت اليوم عامها الــ46 مؤكدة أنها من الفنانات اللاتى لا يخشين الإفصاح عن سنهن الحقيقي.

من ناحي اخري شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو جديد لها.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو وهى تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.

وعلقت رانيا يوسف: "عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنه وانتي حته مني وهفضل دايمًا سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجه تخليكي سعيده ومبسوطه وتكبري أكثر في حياتك عدي 17 سنه بس هتفضلي طفله مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي ويسعدك في حياتك دائما".

وآخر مشاركات رانيا يوسف الفنية في مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول الذي يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎  لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.
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