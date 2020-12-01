كندا تمدد قيود السفر الدولي بسبب جائحة كورونا

أعلنت الحكومة الكندية، مد قيود السفر الدولي والقواعد التي تهدف إلى حد انتشار جائحة كوفيد-19 حتى 21 يناير 2021.





ووفقًا للتعليمات، سيتم إغلاق حدود كندا أمام الرعايا الأجانب الذين يأتون لأسباب مثل الترفيه أو السياحة أو لأسباب غير ضرورية، بمعنى أنه لم يتم السماح لأي شخص من غير الكنديين والمقيمين الدائمين بدخول البلاد لأسباب غير ضرورية.



