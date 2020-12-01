هل انتهي عصر كورونا ؟.. لقاح يثبت فعالية 100% ولكافة الفئات العمرية "شاهد"

عرضت فضائية العربية إنفوجرافا ، يكشف أن لقاح "موديرنا" الأمريكي ، أثبت فعالية 100% ، في علاج فيروس كورونا ، في المرحلة الثالثة من التجارب .





كما أثبتت الأبحاث ، أن اللقاح أثبت فعالية ، على جميع الفئات العمرية ، ولن يصدر عنها أية حالات مقلقة في التجارب ، منذ 16 نوفمبر .





ويتوقع توفير 20 مليون جرعة ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، قبل نهاية العام الجاري .





كما أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تقديم طلب إلى الولايات المتحدة للحصول على حق الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب ثبوت فعاليته بنسبة 94.1%.





ومن جانبها، قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إن لجنة علمية استشارية ستعقد يوم 17 ديسمبر المقبل لمناقشة الطلب، ما يجعل لقاح مودرنا هو الثاني الذي يقترب من الحصول على التصريح عقب لقاح فايزر.





ومن المقرر أن تناقش هيئة الغذاء والدواء أيضا إمكانية منح لقاح فايزر الأمريكي حق الاستخدام الطارئ، عقب ثبوت فعاليته بنسبة 95%.





وذكرت موديرنا، التي تخطط أيضًا للحصول على موافقة أوروبية، أن فعالية لقاحها كانت ثابتة عبر الفئات العمرية والعرقية والعرقية والجنس بالإضافة إلى تحقيق نجاح بنسبة 100٪ في منع الحالات الشديدة من المرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.





ووأضاف «عنان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه بعد الموافقة علي إعطاء هذا اللقاح للمصابين والاصحاء سوف يكون تحت الملاحظة لتتبع الحالة من ناحية الفاعلية وسوف يكون الشخص تحت الملاحظة حتي عامين بسبب ان هذا اللقاح تحت التجارب.









وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه خلال عامين هي الفترة الكاملة لانتهاء التجارب في الفترة الثالثة للقاح للتأكد من الاثار الجانبية لهذا اللقاح طويلة المدي، وبعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب علي اللقاح تكون هناك الموافقة النهائية لاستخدامه للمواطنين بكل أمان.









وأعلنت منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الاثنين، توزيع قرابة 2 مليار جرعة من اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للدول الفقيرة مطلع العام القادم في عملية "عملاقة".









وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن إعلان المنظمة تزامن مع تعهد قادة العالم بضمان التوزيع العادل للقاحات في قمة العشرين.









وقالت اليونيسيف إنها " تعمل رفقة أكثر من 350 شركة طيران وشحن لإيصال اللقاحات وأكثر من مليار حقنة إلى الدول الفقيرة، من بينها اليمن وأفغانستان وبوروندي، كجزء من برنامج (كوفاكس) COVAX العالمي لمكافحة الوباء ".









وتقود جهود "كوفاكس" كل من شركة "GAVI" للقاحات ومنظمة الصحة العالمية وتحالف "المبادرات لمكافحات الأوبئة"، حيث يهدف البرنامج إلى منع حكومات العالم من احتكار اللقاحات والتركيز على منح اللقاح أولا للأكثر عرضة في كل دولة.



