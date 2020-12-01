بعد 3 أسابيع.. أهي أهي لـ عمرو دياب تحقق 4 ملايين مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية "اهي اهي" للفنان الكبير عمرو دياب مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلور 4 ملايين مشاهدة بعد مرور 3 أسابيع على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".





وتصدر الفنان عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بعد نشوب خلاف كبير بينهما على مدار الأيام الماضية.





وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما، وآخرها فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام" وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".





وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صلح تم بين النجم عمرو دياب ودينا الشربيني بعد خلاف قصير بينهما اختلف على أسبابه.





وعلم "صدى البلد" من مصدر مقرب من "الهضبة" أنه لا صحة لصلح دينا الشربيني وعمرو دياب، أو عودتهما لممارسة حياتهما الزوجية بشكل طبيعي.





وأكد المصدر أن الخلاف بين دينا الشربيني وعمرو دياب مازال قائما، دون توضيح للسبب الحقيقي الذي أدى للخلاف، والذي تردد أنه بسبب رغبتها في إعلان الزواج رسمياـ وإقامة حفل زفاف، واستمرار حياتهما الزوجية بشكل طبيعي من إشهار وإنجاب وهكذا.





وترددت خلال الساعات الماضية شائعة ارتباط الهضبة عمرو دياب بالفنانة إيمى سالم بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددا من الصور التى تجمعهما، ونرصد لكم فى التقرير التالى 3 شائعات ارتباط طاردت الهضبة.









الفنانة إيمى سالم

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى شائعة تزعم ارتباط الهضبة عمرو دياب بالفنانة إيمى سالم، خاصة بعد تردد أنباء حول انفصال الهضبة عن الفنانة دينا الشربينى.





وانتشرت عدد من الصور التى تجمع الهضبة بايمى سالم ويرجع تاريخ الصورة إلى عامين تقريبا وتم التقاطها فى عيد ميلاد عمرو دياب وكانت معهما الفنانة دينا الشربينى.





كما أن الفنانة إيمى سالم نشرت الصورة عبر حسابها على "إنستجرام" فى نفس توقيت التقاطها، وهو الأمر الذى يؤكد أنها صورة قديمة وليس لها علاقة بما يدور بين دينا الشربينى وعمرو دياب.









مديرة أعماله السابقة هدى الناظر

وترددت خلال السنوات الماضية شائعة ارتباط عمرو دياب بشكل سرى بمديرة أعماله السابقة هدى الناظر التى كانت تلاحقه فى كل مكان.





ولازمت هذه الشائعة الهضبة لسنوات طويلة ولكنها تلاشت بشائعة ارتباطه بالفنانة دينا الشربينى.









الفنانة دينا الشربينى

كانت شائعة ارتباط عمرو دياب ودينا الشربينى من أبرز الشائعات التى لاحقت الهضبة السنوات الأخيرة، والتى بدأت عام 2017 ولم تنته بعد.



