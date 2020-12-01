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اقتصاد

3 مليارات جنيه أرباحا خلال ساعة.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية التعاملات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة  نحو 3 مليارات جنيه وسط أداء إيجابي لمؤشرات البورصة خلال الساعة الأولى من تداولات اليوم.

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وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.23 % ليصل إلى مستوى 10،968.34 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.21 %، مسجلا 4،259.13 نقطة.

وزاد مؤشر "EGX30capped بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13،162.81 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2،059.69 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" هو الآخر بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3،008.04 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2،207.67 نقطة، وكذلك ارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.56% وصولا لمستوى 1،769.63 نقطة.
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