3 مليارات جنيه أرباحا خلال ساعة.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.





وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه وسط أداء إيجابي لمؤشرات البورصة خلال الساعة الأولى من تداولات اليوم.





اقرأ أيضا:





وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.23 % ليصل إلى مستوى 10،968.34 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.21 %، مسجلا 4،259.13 نقطة.





وزاد مؤشر "EGX30capped بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13،162.81 نقطة.





كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2،059.69 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" هو الآخر بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3،008.04 نقطة.



