بدء احتفالية يوم الوفاء والإنجاز لمجلس الدولة لتكريم عدد من القضاة

بدأت من قليل احتفالية مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء احتفالية تحت عنوان"يوم الوفاء والإنجاز" .





وسيشهد تكريم أسماء القضاة الإجلاء ممن وافتهم المنية وانتقلوا إلى رحمة الله تعالي ، خلال العام القضائي 2019-2020، وتكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام ذاته، وذلك تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة.





ينظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان" الوفاء والإنجاز"،لتكريم ايضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.







ستقام بحضور ورعاية المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الأعلي، كما ستشهد حضور رؤساء مجلس الدولة السابقون والنواب الأول لرئيس مجلس الدولة السابقون، والأمناء العامون السابقون للمجلس، وبالإضافة إلى عدد من قضاة مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه .



