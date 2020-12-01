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حوادث

مباحث تموين القاهرة تضبط كميات أغذية فاسدة ومجهولة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
واصل رجال مباحث التموين بالقاهرة جهودهم لمكافحة جرائم تداول السلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك.
     
 تمكن ضباط مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط المسئول عن ثلاجة مواد غذائية كائنة بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته الثلاجة بدون ترخيص.

 وتبين من الفحص حيازة المتهم كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 وعُثر بداخل الثلاجة على (2,700 طن جبنة رومى "منتهية الصلاحية" - 1,700 طن جبنة بيضاء "منتهية الصلاحية" - 6,496 طن جبنة "رومى، بيضاء" يشتبه فى كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى- 3,852 طن "لانشون – برجر - لحوم مفرومة" - 1,800 طن حلاوة - 1,800 كيلو جرام زيتون مخلل) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط (2٫88 طن "لحوم ضان – كبدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وكذا تم ضبط (3٫97 طن "ثمار فاكهة – كريم شانتيه" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج - 1٫17 طن "مربى" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأخيرا تم ضبط (6٫74 طن "منظفات صناعية "معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 3810 عبوة "منظفات صناعية " مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى) ، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصة جرائم الغش التجارى .
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