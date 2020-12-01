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أخبار البلد

السلطات النيجيرية تنجح في تحديد موقع سفينة محتجزة على متنها مواطنون مصريون

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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محمد وديع
نجحت السلطات النيجيرية في تحديد مكان احتجاز سفينة تحمل علم "سانت كيتس" على متنها 10 أفراد بينهم مواطنان مصريان.


وتحاول السلطات النيجيرية في الوقت الحالي تحرير المختطفين بتتبع تحركات واتصالات القراصنة وسجل تحركات السفينة عبر الأقمار الصناعية.


وبحسب وكالات كانت أمل مصطفى توفيق، والدة الشاب المصرى سعد شوقي، أحد المختطفين المصريين من على متن سفينة لبنانية قبالة سواحل نيجيريا، والذى يعمل ضابطا ثانيا على المركب، ناشدت الجهات المسئولة في الدولة من وزارة الخارجية والداخلية والهجرة والأكاديمية البحرية التى تخرج منها نجلها، لإنقاذه بعد أن تم خطفه هو و10 أشخاص من طاقم السفينة اللبنانية المختطفة بسواحل نيجيريا.


وكانت مركب مملوكة لرجل لبنانى، يدعى "عدنان الكوت"، قد تعرضت لاحتجاز على يد قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا، وذلك خلال نقلها للبضائع من نيجيريا إلى الكاميرون، والتي كانت على متنها 10 أفراد بينهم مصريان أحدهما مهندس بحرى والآخر ضابط بحرى ثانى.


والمختطفون 10 أشخاص بينهم 2 مواطنين مصريين و3 لبنانيين و4 مواطنين يحملون الجنسية الهندية، بالإضافة إلى شخص آخر يحمل جنسية الكاميرون، وجرى التواصل مع الجهات الرسمية في دولة نيجيريا وعدد من الجهات المختصة في لبنان للتدخل بشكل سريع للإفراج عن المختطفين.


وبلغ عدد السفن التي تعرضت للقرصنة في خليج غينيا خلال عام 2020؛ 15 سفينة تعرضت لعملية اختطاف.
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