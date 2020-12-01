الجامعة الأمريكية عن احتجاج طلابها: نشجع حرية التعبير والتعليم الأونلاين أكثر تكلفة

قالت رحاب الدمياطي المتحدث باسم الجامعة الامريكية إن الطلاب قد أبلغوا إدارة الجامعة بالوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها اليوم ، وأن الجامعة تشجع الطلاب دائما على حرية التعبير عن آرائهم ولكن بطريقة منظمة وبشكل حضاري دون مخالفات فليس هناك أي مانع من تعبير الطالب عن رأيه طالما في الاطار القانوني.





وأضافت "الدمياطي" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن من الأسباب الرئيسية لهذه الوقفة اعتراض الطلاب على زيادة المصروفات الدراسية لاعتقادهم أن التعليم (الاونلاين) أقل تكلفة من التعليم المباشر ، على الرغم من أن هذه الزيادة طبيعية كل عام ، لكن التعليم الالكتروني أكثر تكلفة نظرا لما يتطلبه من برامج وأجهزة على مستوى عالي من الكفاءة.





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وأكدت على أن الجامعة ستعقد اجتماعات للنظر في هذه المطالب ووضع الحلول المناسبة التي تناسب الصالح العام للطلاب وللجامعة ، بحيث تتوافق وتناسب الطرفين ، موضحة أن مثل هذه المشكلات لا توجد فقط في الجامعة وإنما في كافة المؤسسات التعليمية بالعالم كله وذلك بسبب الظروف الصحية التي نشهدها في ظل تفشي فيروس كورونا .





ونوهت المتحدث الاعلامي باسم الجامعة الامريكية الى أن رجوع الطلاب للحضور بمقر الجامعة بشكل طبيعي متوقف على الظروف الصحية والأوضاع الراهنة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى ، حيث ان نسب الحضور في مقر الجامعة مخصصة للجوانب العملية التي تحتاج إلى معامل وإلى اتصال مباشر بدكتور المادة ، فجميع الجامعات في كافة أنحاء العالم تتطلع لعودة الدراسة بشكل طبيعي مرة أخرى .





وكان طلاب الجامعة الامريكية قد نظموا اليوم وقفة احتجاجية للاعتراض على تحريك قيمة المصروفات الدراسية بمتوسط 11% على الطلاب، أمام باب ٤ بالجامعة الساعه ١٢ ظهرا ثم ستسمح لهم الجامعة بمواصلة الوقفة الاحتجاجية داخل الحرم الجامعى ابتداء من الواحدة ظهرا.









وسينفذ الطلاب الوقفة الاحتجاجية أمام الإدارة اليوم، على أن ينتظروا رد فعلهم ومدى استجابتهم للمطالب، وفي حالة عدم الاستجابة سيكون هناك نظر في مسألة الإضراب عن الدراسة.





وأصدر اتحاد الطلاب بيانًا طالب فيه بضرورة أن يتمتع الأساتذة بالجامعة باستقلالية أقل لسن تغييرات إشكالية في النظم التعليمية وسط العام الدراسي.





وطالب الاتحاد بوجود إعانات تعليمية وتنفيذ نظام النجاح الرسوب بشكل مستمر وتوفير نظم أكثر مرونة لاستيعاب ظروف الطلاب فضلًا عن زيادة التواصل بين الإدارات والطلاب.





وشدد على وجود الطلاب كعنصر أساسي في اتخاذ القرارات واستشارة رئيس الجامعة لاتحاد الطلاب قبل اتخاذ أي قرار يمس الطلبة وتعليمهم، وتجديد مطلبهم بتحديد ميعاد واضح وصريح لحفل التخرج لطلاب الجامعة.