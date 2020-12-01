مراهق يشعل النيران في جده.. ضبطه يمارس الجنس مع فتاة بشقته في 15 مايو

تمكن رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة متفحمة في منطقة جبلية بمنطقة 15 مايو ، حيث تبين أن حفيد المجني عليه وصديقه وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطهما وتولت النيابة العامة التحقيق .

وكان قسم شرطة 15 مايو قد تلقي بلاغا بالعثور على جثة متفحمة في منطقة جبلية بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ .

وتبين من خلال الفحص العثور على جثة شخص في العقد السادس من العمر، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها لكشف هوية المجني عليه، وملابسات الواقعة وضبط الجناة .

و بتكثيف التحريات تبين أن الجثة لشخص " 65 سنة " مقيم في دائرة قسم شرطة حلوان، وأن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليه بسبب حدوث مشاجرة بين الأخير والمتهم بسبب مشاهدته له في أثناء ممارسة الرذيلة ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

و بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وقال إنه مقيم مع جده في شقة بمنطقة حلوان، وقبل الواقعة كان برفقة فتاة في الشقة، وفجأة دخل عليه جده فوجده في وضع مخل بالآداب، فطردها المجني عليه من الشقة، وتشاجر مع المتهم .

وعلى إثر ذلك ضرب المتهم جده حتى سقط على الأرض مغشيا عليه فاتصل بصديقه وحمل الاثنين المجني عليه في سيارة المتهم الثاني " صديقه " إلى المنطقة الجبلية التي عثر فيها على الجثة، وسكبا عليه كمية من البنزين وأ شعلا النيران فيه ليلقي مصرعه .

كما تم ضبط الفتاة التي كانت مع الشاب، وبسؤالها أيدت ما جاء في اعترافات المتهم الأول، و أنكرت صلتها بالقتل، وتولت النيابة العامة التحقيق .