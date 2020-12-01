بعد وفاة عبد الغفور البرعي.. ما اسمه الحقيقي وكيف أسس لنجاحه في 5 سنوات

توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم البطل الحقيقي لمسلسل عبد الغفور البرعي المعروف باسم الحاج نادي السباعي عن عمر يناهز 75 عامًا بعد مروره بوعكة صحية توفي على أثرها فجرًا بأحد منازل الأسرة، وهو ما أصاب الجميع بحالة من الحزن على فراقه خاصة أهالي مدينه طنطا بمحافظة الغربية.





أمين السباعي هو الاسم الحقيقي لأكبر تاجر خردة بمنطقة تل الحدادين، بمحافظة الغربية، وهذا ما أكده أيقونه النجاح في لقاء تلفزيوني سابق، مع الإعلامي محمود سعد، عندما تحدث عن فترة خدمته في الجيش المصري عام 1977 م بأحد مقار الخدمات الطبية العسكرية، قائلًا: " اسمي الحقيقي: أمين حسن علي السباعي، أما نادي السباعي شهرتي".





بدأ عبد الغفور البرعي الحقيقي قصته العصامية من الصفر ليتسطيع خلال 5 سنوات فقط أن يؤسس لنجاحه موضحًا: " بدأت شغلي 1964 م، في المنطقة الأصيلة العريقة، الملئية بولاد البلد، تل الحدادين، في تجارة الخردة التي ورثتها أبًا عن جد، بمفردي بعد وفاة والدي سنة 1965 م وهو عنده 32 سنة".





يتابع السباعي: "رغم إن جدي كان غني، أخترت أقيم مع جدتي أنا وأخواتي الخمس الصبيان في أوضة تراب، واشتغلت من سن 5 سنين، وعند وفاة جدي 23 يناير1964 كان من حق كل فرد من شقائي أن ينال مبلغ قدره 10 آلاف جنيه من الميراث، وجه في بالي أن هدفي سيتحقق بذلك المبلغ، لكن أعمامي أعطونا 46 جنيها فقط، فاستعوضت ربي في ذلك وأخذت نصيبي وقررت أن استقل في عملي وافتتح ورشة خاصة بي".









يواصل الراحل سرد قصته: "بالفعل قمت بشراء ميزان، واستأجرت دكان 120 متر، وأنا عندي 14 سنة، وربنا كرمني، بعد ما كنت بكسب في البيعة الواحدة جنيه واتنين وخمسة بقت بكسب بالمئات والآلاف في خمس سنيين، وانفتحت أبواب الرزق إلى أن امتلكت شارعًا باكمله من المحال، وكان الجميع يفضلون التعامل معي، لأني انتهجت فكرة الأمانة والتسامح مع الناس خاصة لو حب شخص يرجع بضاعة أخدها مني، وكفاية عندي دعوته ليه، وإني بعامل ربنا".





بعد الزواج من زوجته السند الحاجة هانم في غرفتين متلاصقتين بأحد المباني القديمة لم يمتلك عبد الغفور البرعي سوى 7 جنيه فقط، لكنه يصف زوجته التي جسدت دوروها في المسلسل الأسطوري الفنانه عبلة كامل، بأنها كانت وشك السعد عليه دائمًا من أول ما جاله نقطة الفرح بـ 18 جنيه، واشتري بيعة بـ 400، وباعها بـ 1200 جنيه، والصفقة التالية لها باعها بـ 8000 جنيه، ليقرر بعد ذلك أن يكافئها بشراء الكثير من الذهب لها، والتي لم تصدق بدوروها في البداية كيف أتي بهذا المال سريعًا، ليجيبها: " وشك سعد".

نعي الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة السباعي بكتابة كلمات نعي علي صفحته الخاصة وصفحة أفراد أسرته، أبرزها: " الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين في الجنة ونعيمها يا حاج نادي السباعي" ، " عشت صادقا مع الناس وكلنا نحبك في الجنة ونعيمها يا كبير "، "عملت من أجل عمل الخير وربنا انصفك ويجعل الله مرضك رحمة في جنان الاخرة ".



