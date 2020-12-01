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أخبار العالم

تحرك عاجل من حملة ترامب لعرقلة نتائج الانتخابات في آخر ولاية أمريكية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:47 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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محمد عثمان
أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بولاية ويسكونسن، للطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية بالولاية.

وقالت الحملة الانتخابية لترامب في بيان، إن الدعوى تشمل 4 حالات تتضمن أدلة واضحة على بطلان نتائج التصويت المعلنة والتي تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن بالانتخابات، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتأتي الدعوى القضائية بعد يوم من اعتماد حاكم الولاية، توني إيفيرس بنتائج الانتخابات بفوز بايدن بأكثر من 20 ألف صوت.

وتشمل الدعوى القضائية التي رفعتها حملة ترامب مطالبة بإعادة إحصاء الأصوات في الولاية.

والخطوة هي الأحدث في سلسلة طعون قضائية لم يفلح معظمها في تغيير نتيجة الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر وأعلنت وسائل إعلام رسمية أن المرشح الديمقراطي المنتخب جو بايدن قد فاز بها.

وتعتبر ولاية ويسكونسن هي آخر ولاية أمريكية يتم اعتماد نتائج الانتخابات بها، ليتم بعد ذلك الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات، والتي من المتوقع أن تفضي إلى فوز بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

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