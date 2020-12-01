تعرف على مواعيد القوافل الطبية في دمياط خلال ديسمبر

كشفت مديرية الصحة بدمياط، في بيان صادر عنها اليوم، الثلاثاء، عن خطتها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بعدد من مركز المحافظة خلال شهر ديسمبر الجارى، والتى تأتى برعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق..





وتأتى تلك الخطة وفقًا للبيان التالى..





١- قرية جمصة شرق بمركز كفر البطيخ يومى الأربعاء والخميس ٣،٢ ديسمبر ٢٠٢٠





٢- قرية أبو راشد بمركز كفر سعد يومى الأربعاء والخميس ١٠،٩ ديسمبر ٢٠٢٠

٣- قرية الرياض بمركز كفر البطيخ يومى الأربعاء والخميس ١٧،١٦ ديسمبر ٢٠٢٠





٤- قرية كرم ورزوق بمركز فارسكور ٢٤،٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠





٥-قرية أبو سعادة الصغرى بمركز كفر سعد ٣١،٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠









الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان من خلال تنظيم القوافل الطبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر الجاري والتى قد بدأت تلك القوافل منذ فترة ومستمرة في كافة محافظات الجمهورية.





تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



